Rioja y Suiza, un maridaje perfecto para un centenario de lujo

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja extendió la conmemoración de su Centenario a Suiza, celebrando esta pasada semana un exclusivo evento para profesionales del sector, consumidores y amantes del vino dando buena muestra de sus cien años de excelencia en el país.

Zúrich fue la ciudad elegida para acoger una intensa jornada que reunió a más de 300 invitados en el Park Hyatt Hotel, entre ellos, perfiles de alto nivel del mundo vitivinícola, como Marc Almert, Mejor Sumiller del Mundo en 2019, Masters of Wine, bodegueros de Rioja e importadores de referencia, que no quisieron perderse las actividades desarrolladas por el Consejo Regulador en la ciudad helvética.

En total, cerca de cien referencias de vinos de la Denominación fueron expuestas y disfrutadas por los asistentes en los distintos momentos que comprendía la jornada: el "showroom "o salón de vinos, con cerca de 60 referencias de Rioja, dio muestra de la gran diversidad que entraña la Denominación, con tintos, blancos, rosados, espumosos, de Viñedo Singular, de Municipio, con distintas categorías de Crianza, etc., maridados con pequeñas tapas que, conjuntamente, hicieron las delicias de los asistentes.

La experiencia se vistió, además, de gala para la ocasión, con la decoración del salón a partir de unas imágenes y creatividades que recorrían la historia e hitos de los cien años de Rioja y un espectáculo multimedia que rindió tributo a la Denominación, proyectando su legado y evolución hasta la actualidad.

"Hoy he tenido la oportunidad de catar 60 vinos de 60 elaboradores diferentes, y he podido descubrir muchos vinos nuevos de Rioja que nunca había tenido ocasión de degustar, ha sido genial. Sin duda, brindo por otros cien años de Rioja", afirmó Sara Barth, de Wine Date, asistente a la jornada.

La cita contó además con la colaboración de la relojera Maurice de Mauriac -con una exclusiva pieza exhibida, que consistía en un reloj con un grabado especial por el Centenario de la DOCa Rioja- y el elaborador de chocolates Laflor -cuyos exquisitos productos elevaron la cata de los excelentes vinos de Rioja-; dos firmas de lujo que encarnan la sofisticación y la autenticidad de la cultura suiza y que comparten más valores con la Denominación de Origen Calificada Rioja, como la fiabilidad, la calidad, la pasión por el origen o la capacidad de evolución y trascender en el tiempo sin perder la esencia.

"Como ocurre con los relojes suizos de alta gama, la calidad de los vinos de Rioja se basa en un elevado nivel de artesanía. Y hoy lo hemos visto con los vinos que hemos podido catar, y por ello nos enorgullece haber colaborado en este evento de aniversario tan especial y le estamos francamente agradecidos a Rioja", asegura Leonard Dreifuss, director de marca de Maurice de Mauriac.

Por su parte, el reputado prescriptor, experto y periodista David Schwarzwälder ofreció una avanzada clase magistral a los participantes, todo un recorrido por la calidad y evolución de los vinos de la DOCa Rioja a lo largo de los años a partir de una selección de 12 referencias, reflejando la riqueza de estilos y la capacidad de innovación constante de la Denominación en su Centenario.

La "masterclass" de Schwarzwälder colgó el cartel de "completo", igual que la cata-coloquio con bodegueros, enólogos y representantes de Rioja -Rafael Vivanco (Vivanco / vocal del Pleno del Consejo Regulador), Ana Martín Onzain (Castillo de Cuzcurrita), Mariasun Sáenz de Samaniego (Ostatu), Lalo Antón (Izadi) y Javier Ruiz de Galarreta (Rolland Galarreta / vocal del Pleno del Consejo Regulador)-, que viajaron hasta Zúrich como anfitriones de la DOCa para ofrecer a los participantes una visión más completa y cercana de la Denominación a partir de otras 10 referencias, en una mesa redonda moderada por el experto Thomas Vaterlaus, editor jefe de la revista especializada Vinum. En conjunto, los dos encuentros reunieron a más de 100 personas.

"Rioja se hizo muy conocida en Suiza por su clasificación por categorías de envejecimiento, y sigue reforzando su imagen y presencia con Vinos de Pueblo y de Viñedo Singular. Estos vinos, con foco en el origen, afinados, impresionaron mucho en la mesa redonda con productores de renombre", explica Vaterlaus.

Los principales medios, líderes de opinión y prescriptores del país no quisieron perderse tampoco la cita que conmemora el Centenario de la Denominación en Suiza. Por ello, fueron invitados por la DOCa Rioja a una comida maridada con otros 10 vinos de la Denominación, un encuentro privado para trasladar y reforzar los vínculos y presencia de Rioja en el país helvético.

CATAS SUBLIMES EN UN PAÍS DE LUJO

Esta jornada, celebrada en el marco del Centenario, complementa al "Prestige Tasting" celebrado en mayo en St. Gallen, un exclusivo encuentro que el Consejo Regulador organiza de manera anual en Suiza, donde los más influyentes prescriptores, expertos y profesionales suizos se dan cita en torno a distintos vinos de la Denominación.

Estas acciones refuerzan la presencia e imagen de calidad que la DOCa Rioja tiene en Suiza, un mercado de gran valor estratégico para la Denominación, donde la comercialización en 2024 alcanzó casi los 4 millones de litros, siendo uno de los países donde el precio medio de venta es más elevado.

Este evento en Suiza se suma al programa internacional con el que Rioja celebra su Centenario como primera Denominación de Origen Calificada de España, reforzando su liderazgo en los mercados estratégicos y su capacidad de inspirar a consumidores y profesionales en todo el mundo.