La Rioja se suma a la declaración de 3 de luto oficial en todo el país por el accidente del tren en Adamuz (Córdoba)

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se suma a la declaración de tres días de luto oficial en todo el país, desde las 00 horas del día 20 hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, durante las cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de La Rioja y sus miembros mantienen su actividad de representación institucional y de servicio público participando en los actos oficiales durante estos días, eliminando de la agenda cualquier acto de celebración por respeto a las víctimas del accidente y sus familiares.