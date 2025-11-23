La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería del viernes 28 de noviembre

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha anunciado hoy que esta comunidad se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) prevista el próximo viernes, 28 de noviembre, para exigir su reclasificación profesional.

En nota de prensa, ha dado a conocer que la 'Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1' convoca para el próximo 28 de noviembre una jornada de huelga estatal para reclamar la reclasificación del colectivo al subgrupo C1, "acorde a la titulación requerida y a las funciones que desempeñan diariamente en el Sistema Nacional de Salud".

La movilización, "que contará con la participación activa de los grupos territoriales de todo el Estado, incluida La Rioja", ha avanzado, "tiene como objetivo", ha explicado, "que se reconozca de forma inmediata la labor real que desarrollan los y las TCAE".

"Un colectivo de más de ochocientos efectivos en el propio Servicio Riojano de Salud, y considerado clave en la atención sanitaria directa a pacientes", ha clamado.

STAR ha relatado cómo, actualmente, el colectivo está encuadrado en el subgrupo C2, pese a poseer la titulación oficial de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Un nivel, ha dicho, que, según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo C1. Esta situación, denuncia, "supone una desigualdad profesional y retributiva que debe corregirse de forma urgente".

En el caso de La Rioja, en coincidencia con todo el Sistema Nacional de Salud, se han convocado concentraciones el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 11:30 horas en las puertas del Hospital San Pedro (Logroño) y del Hospital de Calahorra.