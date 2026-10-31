La Rioja, sin víctimas por incendio en el hogar en 2025

Archivo - Detector de humo Incendio en el hogar - FUNDACIÓN MAPFRE - Archivo

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja vuelve a registrar un año sin víctimas mortales por incendios en viviendas , como ya ocurrió en 2020 y 2021.

Tras contabilizar tres fallecidos en 2022, uno en 2023 y otros tres en 2024, la comunidad se sitúa junto a Ceuta y Melilla como uno de los únicos territorios sin muertes por esta causa en 2025.

Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Víctimas de Incendios y Explosiones en España en 2025', presentado por Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en la Real Casa de Correos de Madrid.

En el mismo se indica que, a nivel nacional, un total de 226 personas fallecieron en España por incendios o explosiones en 2025 , frente a las 234 víctimas mortales registradas en 2024, lo que supone un descenso del 3,4 por ciento y el segundo año consecutivo de reducción de la mortalidad por estas causas .

De ellas, 190 perdieron la vida a causa del fuego y 36 por explosiones .

Est os son algunos de los principales datos del informe 'Víctimas de Incendios y Explosiones en España 2025 ', presentado hoy en la Real Casa de Correos de Madrid por Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), con la participación de representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 .

En la misma línea, las intervenciones por incendios o explosiones descendieron un 2 por ciento, de 133.417 en 2024 a 130.744 en 2025 .

Sin embargo, las actuaciones en viviendas aumentaron un 2,9 por ciento, de 19.411 a 19.979, dentro de las 28.232 intervenciones registradas en edificaciones .

En total, se registraron 205 incendios mortales en 2025 , de los cuales 188 (el 91,7 por ciento) causaron una sola víctima .

Los sucesos más graves fueron una explosión en el Principado de Asturias, con cinco fallecidos, y un incendio en un edificio en Cantabria, con tres.

Los hombres representaron el 69 por ciento de los fallecidos , frente al 67 por ciento de 2024.

Por edad, el grupo de 30 a 64 años concentró el 46 por ciento de las víctimas (104), seguido de los mayores de 64, con 89 fallecidos (39,4 por ciento), que registraron la mayor tasa de mortalidad, con 8,74 por millón de habitantes .

Entre los menores de 15 años se contabilizaron cuatro víctimas mortales, seis menos que en 2024.