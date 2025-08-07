La Rioja vuelve a estar hoy en aviso amarillo por calor ante máximas de 37 grados

Archivo - El aviso por calor durará hasta las 21:00 horas - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja vuelve a estar hoy en aviso amarillo, por calor, dado que se esperan máximas de hasta 37 grados. El aviso, que durará hasta las 21:00 horas, afecta tanto a la Ribera del Ebro como a la Ibérica.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la Ribera del Ebro registrará una temperatura máxima de 37 grados.

Esto hará que esté en aviso, de nivel amarillo (el más bajo), hasta las 21:00 horas. Una situación que arrastra desde las 13:00 horas.

En cuanto a la Ibérica riojana, se espera una temperatura máxima de 36 grados, lo que también activa un aviso amarillo durante el mismo tiempo.