La Rioja vuelve a pedir al Ministerio ser incluida en zona de vacunación frente a DNC para proteger a la cabaña ganadera

Imagen de la reunión del Foro regional de Sanidad Animal de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Foro regional de Sanidad Animal de La Rioja, en la reunión celebrado este miércoles, han respaldado de manera unánime la solicitud que el Ejecutivo autonómico ha trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para incluir a La Rioja en la zona de vacunación frente la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) para proteger la cabaña ganadera riojana.

Así, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, trasladó al sector cuál es la propuesta de zonas de vacunación frente la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y que excluye a la Comunidad Autónoma de La Rioja "sin ningún argumento técnico y sanitario".

Dicha propuesta de vacunación realizada desde el Ministerio complicaría a los ayuntamientos en gran medida la organización de festejos taurinos, ya que muchas de las ganaderías de lidia que tradicionalmente se contratan proceden de Navarra, que pasaría a ser zona de vacunación.

"Al encontrarse La Rioja en un estatus diferente, el movimiento de ganado entre comunidades deberá someterse a las limitaciones que establece la normativa vigente", explicó la consejera.

El pasado 6 de marzo, Manzanos ya trasladó en un escrito dirigido al ministro Luis Planas, la necesidad de ampliar a La Rioja la zona de vacunación para proteger la cabaña ganadera riojana ante la cercanía de los nuevos focos y trabajar en este y otros aspectos que mejoren la eficacia frente a esta enfermedad.

Esta postura también fue defendida y puesta de manifiesto por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, en la última reunión del Red de Alerta Sanitaria y Veterinaria (RASVE).

Por otro lado, la Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en relación con la Dermatosis Nodular Contagiosa en La Rioja, que se acordó con el sector en la anterior reunión del Foro de Sanidad Animal, tiene validez hasta el próximo 31 de marzo.

Los meses en los que la resolución de medidas de cautelares ha estado en vigor no ha coincidido con la celebración de festejos taurinos, y es en este momento cuando la casuística se complica con el inicio de la temporada, ha explicado la consejera.

De acuerdo con sus datos, este mes de abril están previstos 5 festejos y para el mes de mayo se estima la organización de al menos 11 sueltas de reses en La Rioja. A lo largo del año se programan más de 350 festejos taurinos en la Comunidad Autónoma, "muchos de ellos ya contratados con ganaderías procedentes de Navarra", ha precisado.

"Para el Gobierno de La Rioja es importante conocer la situación de vacunación para poder tomar decisiones y medidas acordes a las necesidades de los ganaderos de lidia, sin que éstas pongan en riesgo al resto de la cabaña", ha recalcado Noemí Manzanos.

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días mantendrá reuniones tanto con ayuntamientos como con ganaderos para analizar esta situación y "diseñar la estrategia de La Rioja donde la seguridad sanitaria sea lo prioritario, cuidando también la viabilidad de las explotaciones de lidia".

CONSECUENCIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad de declaración obligatoria y su detección en una explotación implica el vaciado sanitario y el sacrificio de la totalidad de los animales, restricciones de movimiento, y supone además la pérdida del valor comercial de las pieles y productos derivados.

Aunque la mortalidad suele ser baja, inferior al 10%, la morbilidad puede alcanzar el 40% del rebaño, lo que entraña un grave perjuicio económico para los ganaderos.

El Gobierno de La Rioja recomienda a todos los ganaderos extremar las medidas de bioseguridad, mantener las explotaciones limpias y desinfectadas, y notificar de inmediato cualquier sospecha clínica a los servicios veterinarios oficiales para permitir una respuesta rápida y eficaz.