La Rioja ya es junto a Madrid la CCAA del régimen común con los impuestos más bajos de España

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ya es junto a la Comunidad de Madrid la CCAA del régimen común con los impuestos más bajos de España, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) presentado hoy, día 23, en Madrid.

Este informe confirma los resultados de la intensa agenda de rebajas impositivas impulsada por el Gobierno que preside Gonzalo Capellán, orientada a aliviar la carga fiscal de familias y empresas, fomentar la inversión y dinamizar la economía de la región.

El IACF 2025, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, constata la positiva evolución de La Rioja en esta legislatura hacia las posiciones de liderazgo del escalafón autonómico.

Así, y si se incluyen en el análisis las tres diputaciones del País Vasco, La Rioja ha pasado de ocupar el décimo puesto en 2023 y el octavo en 2024, al quinto en 2025. Es decir, sin contar los regímenes forales, La Rioja ya es la segunda comunidad autónoma de régimen común junto a Madrid en la que sus ciudadanos y empresas disfrutan de una mejor competitividad fiscal.

Uno de los objetivos del Gobierno regional para esta legislatura, corroborado por el proyecto de Ley de Presupuestos regionales 2026, es convertir a La Rioja en la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de España a través de una política fiscal eficiente, competitiva y justa que beneficie a todos los ciudadanos. Y el estudio publicado este jueves confirma que el objetivo se está cumpliendo, dado que la comunidad destaca ya entre los territorios con menor carga tributaria de España.

El trabajo analiza más de 60 variables relacionadas con cinco grandes impuestos: Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e impuestos propios.

Tributos sobre los que el Gobierno de La Rioja ha actuado, lo que ha permitido posicionar a la región como la segunda CCAA de régimen común con una menor presión fiscal, mejor eficiencia de su sistema tributario y mayor atractivo fiscal para los contribuyentes y el tejido productivo, con el propósito final de aliviar la presión fiscal a sus ciudadanos, favorecer la inversión empresarial y estimular la actividad económica y la creación de empleo.