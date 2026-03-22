Rioja2 entregará los terceros Premios 'Kilómetro Cero' el próximo 26 de marzo en el CCR de Logroño - RIOJA2

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rioja2 celebrará el próximo jueves, 26 de marzo, la tercera edición de sus Premios 'Kilómetro Cero'. Una cita que se consolida en el calendario riojano para reconocer a quienes construyen una sociedad mejor desde la base.

De esta manera, Rioja2 premia proyectos, personas o iniciativas por su compromiso con el medio rural, la defensa de valores y su capacidad para generar un impacto positivo en nuestra región. Los Premios 'Kilómetro Cero' se celebrarán este año en el Centro de la Cultura del Rioja de Logroño (calle Mercaderes, 9) a partir de las 19,30 horas.

Durante la ceremonia, se entregarán cuatro galardones, los ya tradicionales puntos kilométricos elaborados de forma artesanal por una alfarería de Navarrete.

De igual manera, se mantienen las cuatro categorías de premiados desde la creación de los premios.

El Premio 'Haciendo comunidad Km0' se ha otorgado a las Familias de Proyecto Hombre. Este galardón reconoce a instituciones o colectivos que realizan una labor solidaria excepcional.

En esta edición, se premia el papel fundamental de las familias que forman parte de Proyecto Hombre La Rioja, un pilar a veces invisible pero imprescindible en el proceso de recuperación y acompañamiento, que demuestra que la red afectiva es la mejor herramienta de transformación social.

El Premio 'Rioja Rural Km0' es para la Asociación Rioxa Nostra. Este reconocimiento se dirige a proyectos que luchan contra la despoblación y fomentan la vida en los pueblos. En este caso, se reconoce la labor de Rioxa Nostra por su incansable labor en la defensa, divulgación y conservación del patrimonio riojano. Su capacidad para tejer redes y poner el foco en la riqueza cultural de nuestras zonas rurales es un ejemplo de compromiso con el territorio.

El Premio 'Igualdad Km0' lo recibirá la Asociación El Llavero. Este premio distingue la lucha por la igualdad real y efectiva. El Llavero trabaja en la lucha contra el sinhogarismo y la defensa de la vivienda como derecho básico universal con una perspectiva muy centrada en las mujeres, a menudo sometidas a violencias cuando se encuentran en situación de carencia habitacional.

El Premio 'Persona del año' lo otorga la audiencia de Rioja2 y este año ha elegido a Iván Fernández, maestro de música en el CRA Cameros. Ha sido reconocido entre más de un millar de votos entre otras propuestas.

Estaban nominados los vecinos de Oteruelo, por unirse y reconstruir con sus veredas el pueblo deshabitado; Carmen y Begoña, por demostrar que el amor y la diversidad no tienen edad y el grupo de Neuropediatras del Hospital en el Sáhara, que viajan cada año para llevar la salud niños y niñas que más lo necesitan.

El maestro rural Iván Fernández no solo educa a los niños y niñas de las escuelas de Torrecilla en Cameros, Ortigosa y Villoslada, sino que actúa como un dinamizador cultural esencial, demostrando que la escuela rural es el corazón que mantiene vivos nuestros pueblos.

En esta ocasión tan especial contaremos con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Auto Urbión, Caja Rural de Navarra, Aresol, CPAER, GerontoRioja, Ismael Andrés, el Centro Comercial Berceo, Cima Digital, Cines Siete Infantes, Blanco Cerrajeros, El Alquimista, Bodega San Esteban, Fontecha y El Hedonista.