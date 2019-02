Riojaforum acoge este sábado el concierto 'Queridos amigos míos' de Chema Purón en favor del Banco de Alimentos

Publicado 23/02/2019 18:09:20 CET

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acoge este sábado, 23 de febrero, a partir de las 20,00 horas, el espectáculo 'Queridos amigos míos' de Chema Purón, un concierto solidario que el artista riojano ofrecerá, con la colaboración del Gobierno riojano, a favor del Banco de Alimentos de La Rioja.

Para la ocasión, Chema Purón estará acompañado por siete cantantes y dos coros, que tienen la doble condición de ser artistas y amigos del cantautor. Son Jesús Vicente Aguirre, Michel García, Jacinto Salazar, Roberto Herreros, Juancho Ruiz "El Charro", Vizcaíno, la Escolanía de La Rioja dirigida por Elvira Guarás, el Coro Jorbalán dirigido por María Orti, y Lucía Pérez, con la que el artista lleva quince años compartiendo escenarios tanto aquí como en Latinoamérica y Europa.

Acompañarán a los artistas un grupo musical compuesto por: Raúl Fraile, batería; Arturo Ruiz, bajo; Juanjo Molina, teclados; David Burgui, guitarras y Aitor Bengoa, saxo, flauta y percusión, aunque no faltaran algunas sorpresas en la parte musical.

En total será un concierto en el que todos los artistas invitados interpretarán 18 canciones compuestas por Chema Purón, lo que le hace "único" pues hasta ahora, en la ya dilatada vida musical de este cantautor riojano, nunca había sucedido.

Además los espectadores que puedan asistir a "Queridos amigos míos" con la aportación de 12 euros por la compra de una entrada, están realizando una acción solidaria pues el dinero restante tras realizar los diferentes pagos por la organización de este concierto terminarán en el Banco de Alimentos de La Rioja.

Chema Purón viene trabajando desde hace 8 meses en 'Queridos amigos míos' del que afirma que "me tiene totalmente ilusionado aunque no dejo de pensar cómo hemos podido reunir a tantos amigos míos en un escenario y además ofrecer este concierto al Banco de Alimentos de La Rioja que me han enamorado por la labor que realizan en favor de los más necesitados de esta Comunidad".

"Mirando hacia atrás hemos recorrido ya un lago camino al que pondremos el punto final mañana sábado y la verdad es que haremos un concierto que va a quedar en la memoria de todos los que puedan presenciarlo, por ser absolutamente diferente a todos los hasta ahora ofrecidos".

Por ello "no puedo por menos que dar las gracias anticipadas a todos los que van a estar sobre el escenario del Riojaforum y a un público que seguro que llenará definitivamente el aforo, al tiempo de agradecer al Gobierno de La Rioja su disposición para que todo esto confluya en un auditorio que es un auténtico lujo para los riojanos".

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, no tiene más que palabras de agradecimiento para "Chema Purón, una persona extraordinaria que se ha enamorado del Banco de Alimentos de la misma manera que el Banco y sus voluntarios, se ha enamorado de él".

"Ha sido el padrino de la última Gran Recogida, y no solamente nos ha prestado su imagen y ayuda sino que ha querido organizar este concierto benéfico en favor del Banco de Alimentos, con muy diferentes artistas y coros en los que escucharemos versiones de canciones creadas por el cantautor riojano. El agradecimiento de los voluntarios del Banco de Alimentos para todos los que se suban al escenario en la noche del 23 de febrero".

Las entradas se podrán adquirir hasta el mismo sábado a las 13,00 horas en las librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía y en la taquilla del propio Riojaforum, las que queden junto a las que hay que tener de reserva para el mismo día del concierto, a partir de las 17,00 horas y hasta el inicio del concierto que será a las 20,00 horas.