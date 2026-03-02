Riojaforum acogerá el 4 de marzo 'Empuéblate: soluciones contra la despoblación'

Logroño acogerá el 4 de marzo 'Empuéblate: soluciones contra la despoblación', organizado por Fundación Eurocaja Rural y moderado por Manuel Campo Vidal - FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Next Educación, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios (FRM), celebrará el próximo 4 de marzo una edición especial de 'Empuéblate' en Logroño, un foro de referencia nacional dedicado a ofrecer soluciones frente al desafío de la despoblación.

El evento tendrá lugar en Riojaforum y estará conducido por el reconocido periodista Manuel Campo Vidal. El encuentro reunirá iniciativas públicas y privadas que están impulsando proyectos de vida en la España menos poblada.

El foro 'Empuéblate: Soluciones contra la despoblación' es una iniciativa que nació como foro de entidades y colectivos que impulsan proyectos de vida rural y que se ha convertido en un encuentro de referencia para analizar, debatir y proyectar soluciones eficaces contra la despoblación en nuestro país.

Por primera vez, esta iniciativa se traslada a La Rioja, en concreto a Logroño, que acogerá el 4 de marzo durante toda la mañana este evento que contará con la participación de responsables de Administraciones Públicas riojanas, empresas privadas y emprendedores, quienes presentarán propuestas para hacer frente a la despoblación e impulsar el desarrollo rural.

La jornada será presentada y moderada, un año más, por el reconocido periodista Manuel Campo Vidal, actual presidente de Next Educación.

UN PROGRAMA CON VOCES CLAVES DEL TERRITORIO

'Empuéblate - La Rioja' arrancará a las 10,00 horas con la bienvenida institucional y continuará con ponencias y mesas redondas en las que participarán responsables de administraciones públicas, directivos empresariales y emprendedores vinculados al desarrollo rural, ofreciendo una visión integral del reto demográfico desde diferentes perspectivas.

La bienvenida será a cargo del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, quien abordará la importancia de atender las necesidades de los núcleos rurales y el modelo de negocio que caracteriza a la entidad financiera, apostando por la cercanía y la atención personalizada con independencia del lugar de residencia.

Posteriormente intervendrá el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, en una ponencia denominada 'Una mirada al futuro'.

A continuación, el director de la División de Negocios de Eurocaja Rural, Enrique Muñoz, ofrecerá detalles de cómo combate la entidad financiera la despoblación en la ponencia "La única solución realista contra la exclusión financiera".

Bajo el título 'El papel dinamizador de los Ayuntamientos', el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo; la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, y la alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández nos contarán sus proyectos desde la administración local.

Junto a las instituciones públicas, el foro ofrecerá también la visión de emprendedores, de grupos y agentes de desarrollo rural, quienes compartirán proyectos y diversas iniciativas. En esta mesa de 'Proyectos de vida rural' participarán Carlos Tarragona, cofundador y CEO de SpectralGeo; Esther Rubio, gerente de la ADR La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino de Rioja Oriental; Alfonso Maestro, gerente de la Asociación de Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA); y Ana Pérez, enóloga y propietaria de Bodega Villarroya. Por último, clausurarán el evento el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya.

COMPROMISO CON EL FUTURO DEL MEDIO RURAL

Con esta nueva edición, Fundación Eurocaja Rural refuerza su compromiso con el desarrollo del medio rural y con la creación de espacios de diálogo que permitan impulsar proyectos de vida, atraer talento y generar oportunidades en los territorios menos poblados.

'Empuéblate' vuelve así a posicionarse como un foro imprescindible para entender el presente y construir el futuro del mundo rural, consolidando su papel como referente nacional en la búsqueda de soluciones eficaces frente a la despoblación.

Plazas limitadas: Inscripción y más información: https://fundacioneurocajarural.es