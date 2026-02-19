Riojana de Asfaltos ejecutará la ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra por 1 millón de euros - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Riojana de Asfaltos S.A. será la encargada de llevar a cabo las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Santa María de Calahorra por 1.081.668,92 euros. Una cifra un 6% menor que la del tipo de licitación.

Esta es la propuesta de la mesa de contratación, reunida esta mañana, tras el estudio y la valoración de las 3 ofertas presentadas a esta licitación, tal y como ha informado el Ayuntamiento calagurritano.

El proyecto también contempla la construcción de una acera hasta el Santuario del Carmen, la ampliación del camino de la ribera hasta los 12 metros de anchura, el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde, mejoras en el camino de la ribera y en el acceso al aparcamiento de la Catedral, así como la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento y del alumbrado público.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUATRO MESES

Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Calahorra además de mejorar y ampliar el entorno del parque del Cidacos pretende poder celebrar espectáculos públicos y eventos recreativos temporales como conciertos, autocine, circos, eventos deportivos, ferias,.. en este entorno de la ciudad, dinamizando la vida cultural, social y económica de Calahorra.

La superficie de la actuación es de 31.390 metros cuadrados aproximadamente, ya que comprende el aparcamiento de la Catedral, la parcela situada aguas abajo del puente y la mejora del camino de la ribera que conecta ambas zonas.

Los trabajos consistirán principalmente en el acondicionamiento de la parcela de unos 7.200 metros cuadrados, ubicada al este del aparcamiento al otro lado del puente, que se encuentra en estado de abandono y llena de especies invasoras y muertas.

Para ello se harán labores de desbroce, poda y tala selectiva de ejemplares invasores, se demolerá la edificación existente, se terraplenará la parcela para adaptarla a la cota de la acera de la carretera de Azagra y se plantarán nuevas especies perimetrales.

Además, se va a mejorar la accesibilidad del aparcamiento de la Catedral, tanto peatonal como rodada. Se reformará el camino de entrada al parking público, rebajando su rasante para adaptarla a la cota del aparcamiento y proyectando una plataforma única de acceso común más amplía, de 12 metros de anchura, con espacios peatonales a ambos lados de la calzada.

También se construirá una nueva escalera de acceso a este parking desde la calle Mediavilla, de hormigón armado y más ancha, que sustituirá a la metálica existente.

Otra de las actuaciones previstas es la conexión hasta la carretera de Azagra con una nueva acera que dé continuidad a la existente hasta el final del puente con 3 metros de anchura, así como un nuevo paso peatonal en las inmediaciones del cruce con la carretera de Azagra y el camino Ambilla, y un tramo de acera para conectar con las escaleras existentes junto al lavadero.

CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO

Además, se actuará en el camino de la ribera del río. Por un lado, se modificará su rasante en la zona bajo el puente de la calle Mediavilla, destinada al paso eventual de vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales. El objetivo es aumentar el gálibo vertical de paso bajo dicha estructura, hasta alcanzar los 4 metros y permitir el paso de vehículos bajo el puente. Y, por otro lado, se ampliará este camino hasta los 12 metros de anchura, de los cuales 7 serán exclusivos para uso peatonal y los otros 5 metros restantes para ciclistas y, eventualmente, para vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales.

La instalación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento en esta zona y un nuevo alumbrado están dentro de este proyecto. El tipo de iluminación prevista es mediante columnas dotadas de proyectores que cubren lumínicamente todas las superficies y accesos.

También se prevé la sustitución de las luminarias existentes en el tramo de la calle Mediavilla entre la glorieta y el puente sobre el río Cidacos, por unas nuevas con tecnología LED que permitan iluminar tanto el vial actual como la nueva acera proyectada.

Esta propuesta de adjudicación de la mesa de contratación deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno Local.