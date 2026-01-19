'Rioxa Nostra' señala que el nuevo hito Jacobeo de Logroño se sitúa "fuera del propio Camino de Santiago"

Hito del Camino de Santiago situado en la fachada principail de la Concatedral de La Redonda en Logroño - RIOXA NOSTRA

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Socio-Cultural 'Rioxa Nostra' lamenta que el nuevo hito Jacobeo, colocado en la fachada principal de la Concatedral de La Redonda en Logroño, se sitúa "fuera del propio Camino de Santiago".

En un comunicado, han recordado que hace unos días se ha celebrado un acto en la ciudad de Logroño reafirmando "su vinculación con los Caminos de Santiago", y al que acudieron los presidentes de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Consistió en la colocación de un hito pétreo con dos reconocidos símbolos jacobeos -la concha y una flecha amarilla indicando la dirección hacia destino- , así como la abreviatura PK (punto kilométrico) y la distancia a Santiago de Compostela -604-.

El objetivo de esta iniciativa de carácter simbólico, compartida en otros municipios y lugares del Camino de Santiago, "se enmarca como preámbulo y promoción del próximo Año Santo, el Xacobeo 2027". El acto, ha continuado la entidad reafirma los vínculos entre ambas Comunidades Autónomas para "seguir compartiendo no sólo un pasado, sino una cultura y un futuro".

A lo largo de la historia, La Rioja "ha contribuido con numerosos elementos materiales e inmateriales a la consolidación y desarrollo de las Rutas Jacobeas creando unos vínculos que forman parte de nuestra cultura. Y no sólo nos referimos a los espacios físicos atravesados por los principales itinerarios por nuestra región: el Camino Francés y el Camino del Interior, ambos Patrimonio de la Humanidad, y el llamado Camino del Ebro".

'Rioxa Nostra" ha recordado que "si en su momento denunciamos y nos movimos por evitar la importante agresión que hubiera significado la construcción de un modernísimo edificio en pleno trazado jacobeo del Casco Antiguo de Logroño, a espaldas de la Iglesia de Santa María de Palacio, hoy no podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa y rechazo por la extraña ubicación del nuevo hito jacobeo".

"No deja de sorprender que se esté invirtiendo grandes esfuerzos en mejorar y dotar de una adecuada señalética a los Caminos de Santiago, facilitando así su promoción y utilidad, para en este 2026 colocar a bombo y platillo un hito varias calles más allá de por donde pasa, más bien como mero equipamiento turístico en la transitada calle Portales a los pies de la Concatedral de La Redonda".

"Creemos que la ciudad dispone de potenciales atractivos emplazamientos dentro del propio itinerario del Camino Francés por sus calles para la ubicación de este nuevo hito, cuya esencia simbólica compartimos, con el propósito de no contribuir a crear confusión entre peregrinos y los propios vecinos", ha concluido la Asociación.