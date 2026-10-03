Rodolfo Cámara, nuevo hermano mayor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño - HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LA PASIÓN DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el Capítulo General Extraordinario de Elecciones de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño, celebrado en la tarde de ayer, Rodolfo Cámara Valdemoros fue proclamado hermano mayor, sustituyendo así en el cargo a Francisco José Marín de Diego, quien ha estado al frente de la organización durante los últimos ocho años. Cámara desempeñó con anterioridad el cargo de hermano mayor de la Cofradía del Santo Cristo de las Ánimas de la capital riojana.

La candidatura de Cámara Valdemoros, la única presentada durante el periodo abierto a tal fin, fue ratificada a última hora de la tarde de ayer por unanimidad de los once hermanos mayores de las cofradías penitenciales de Semana Santa con las que cuenta la ciudad de Logroño.

La candidatura de Rodolfo Cámara está formada por Nuria Rodríguez Barrio, en calidad de vicepresidenta; Luis Ignacio Arruti Moneo, como secretario; Juan Carlos Ugarte Pérez, encargado de la tesorería; y Laura Tabernero Antoñanzas, Jesús García Ciria, María Aurora Álvarez Pradas y Javier Cámara Esteban, en calidad de vocales.

Rodolfo Cámara y su nueva junta tomarán posesión en un fecha todavía por determinar, pero dentro del mes que estipulan los Estatutos.