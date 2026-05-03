El Rotary Club de Logroño entrega 900 frascos de mermeladas y 360 kilos de cacao al Banco de Alimentos de La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Rotary Club de Logroño ha hecho entrega al Banco de Alimentos de La Rioja de un total de 900 frascos de mermeladas, de los que 600 son de melocotón y 300 de fresa, así como 360 kilos de cacao soluble.

El acto de entrega se ha realizado esta semana, con la presencia en el Banco de Javier Huidobro, presidente actual del Club, Pilar Manero, presidenta electa para la nueva etapa, y Francisco Clavijo, presidente del Club Rotario de Logroño en la etapa 2024-25.

Son productos "necesarios en este momento, por su demanda y que vienen muy bien para su rápida distribución entre los necesitados", aseguran desde la entidad.

El Banco de Alimentos de La Rioja "es una de las prioridades en la programación de actividades de colaboración del Rotary Club de Logroño, y se ponen a disposición del Banco para aportar lo que en este momento es más necesario por ser productos necesarios y solicitados".

José Manuel Pascual-Salcedo, vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, agradece esta nueva colaboración, "fijada en esta ocasión en alimentos necesarios para dar energía desde el punto de la mañana, de ahí, nuestro doble agradecimiento al Rotary Club de Logroño, tanto por aportar lo que les pedimos como por la donación recibida, que ha sido muy importante".