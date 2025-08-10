La rotura de un cárter de un vehículo causa una espesa humareda en un garaje de Madre de Dios en Logroño

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La rotura de un cárter de un vehículo causó, a última hora de anoche, una espesa humareda en un garaje del número 15 Madre de Dios en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un propietario del mismo el que dio aviso de la salida de humo en el garaje de dicha calle. Desde el Centro Coordinador se dio aviso a Policía Local y Policía Nacional y se movilizaron Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El humo era consecuencia de la rotura del cárter de un coche del que salió aceite caliente y humo, si bien el suceso se solucionó con ventilación.