La rotura de la transmisión de un camión articulado provoca el corte en la AP-68 a la altura de Ausejo

Camión articulado al que se le ha roto la transmisión en la AP-68 en Ausejo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tráfico de Guardia Civil está regulando el tráfico, a la altura del punto kilométrico 156,500, en la AP-68 en Ausejo tras romperse la transmisión de un camión articulado, provocando la parada del mismo en sentido trasversal en mitad de la vía.

Como consecuencia del mismo la AP-68 queda cortada en sentido Zaragoza, dando paso alternativo por el arcén derecho para vehículos ligeros y desviando el tráfico pesado en el peaje de Agoncillo (La Rioja).

En el lugar se encuentran varias patrullas del Destacamento de Tráfico de Logroño, realizando las labores de regulación del tráfico.