Rubén Esteban recibirá la distinción de honor del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El geólogo riojano y director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja, Rubén Esteban, recibirá este viernes la distinción de colegiado de honor del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España.

La entidad colegial de los geólogos españoles materializará este reconocimiento en el acto institucional que tendrá lugar este viernes 16 de diciembre en Círculo de Bellas Artes en Madrid. En esta celebración se le reconoce su labor en favor de la geología como director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja y presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

El Colegio de Geólogos, como corporación de Derecho Público creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos, otorga esta distinción de colegiado de honor a dos representantes de su colectivo profesional por su carrera profesional, puesta en valor de la profesión y desarrollo de su actividad como geólogo de cara a la sociedad.

Así que Esteban comparte este honor junto a Jorge Luis Marquínez, exdirector general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Gobierno de Asturias y expresidente de las Confederaciones Hidrográficas del Norte y del Cantábrico.

Es la mayor distinción que el Colegio de Geólogos otorga a alguno de sus colegiados y en la edición de 2021 se distinguió a Juan Luis Arsuaga, como director del yacimiento de Atapuerca y a Leonardo Marcos, director general de Protección Civil del Estado.

En la intervención que ofrecen los galardonados, Rubén Esteban, dará un repaso a la evolución del papel profesional que vienen desempeñando los geólogos en España y el cambio que representa la tramitación de la nueva Ley de Minas para las competencias profesionales del colectivo en una materia, la minería, que cada día está más presente en el desarrollo y futuro de las naciones europeas. Un asunto que se encuentra de plena actualidad a raíz de la crisis de materias primas que la guerra en Ucrania ha generado.

También abordará en su disertación el desarrollo de las cualificaciones profesionales en el mercado interior europeo a partir de la irrupción del título habilitante de Eurogeólogo dentro de un marco donde las competencias fruto de la experiencia ganan peso frente a los títulos académicos de partida.

En su labor como director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja y en relación su profesión, Rubén Esteban ha tenido ocasión de completar el Inventario de Lugares de Interés Geológico de La Rioja, algunos de los cuales están documentados con artículos académicos realizados por él.

También ha desarrollado un plan de rehabilitación de espacios mineros abandonados, que ya ha comenzado sus primeros trabajos con la recuperación de los espacios de cantera Uceda en Tricio y el plan de rehabilitación de yacimientos paleontológicos Bienes de Interés Cultural de La Rioja. Ha introducido la geología en muchas de las actividades de desarrollo de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

Además, está tutelando desde La Rioja la futura aplicación de la nueva Ley de Minas con las explotaciones riojanas así como desarrollando a nivel regional la estrategia nacional de minerales estratégicos y la Estrategia Áridos 2030.

PERFIL PROFESIONAL

El actual director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja, Rubén Esteban Pérez (Logroño, 1970), es Geólogo con Grado (defendió su Tesina en 1996 sobre geología estructural en la Cordillera Ibérica) por la Universidad de Oviedo.

Posee un MBA por la Bureau Veritas Business School, es Máster en Dirección de Empresas Constructoras por la UNED, Técnico Superior en prevención de riesgos laborales y auditor de ISO 9001 e ISO 14001.

Especializado en geología minera, cuenta con 28 años de experiencia en trabajos de geociencias tanto en la empresa privada nacional e internacional como en la Administración Pública riojana. Como geólogo ha trabajado para empresas como Outokumpu Metals o CRH Group.

También ha sido Investigador del Área de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Riojanos y actualmente desarrolla su labor profesional como Director General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja y Presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

Rubén Esteban es colegiado en el Colegio Oficial de Geólogos desde 1996 y ha sido durante 8 años delegado de su Junta de Gobierno para La Rioja. También es miembro de la Federación Europea de Geólogos, en la que forma parte del Panel de Expertos en desarrollo sostenible de recursos minerales y energéticos.

Ha sido Asesor Científico de la Comisión Europea para Horizon 2020 y miembro del Grupo de Expertos de UNECE para el desarrollo de UNFC (United Nations Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources).