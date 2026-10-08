La Ruta Construye 2030plus acerca la formación en eficiencia energética al sector de la construcción riojano - FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogió esta mañana la cuarta parada de la Ruta Construye 2030plus, un proyecto itinerante que, a través de un aula móvil, tiene como fin acercar a profesionales del sector las competencias necesarias para avanzar hacia una construcción más eficiente y sostenible.

La Fundación Laboral de la Construcción, junto a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat, UGT FICA y resto de entidades participantes en el proyecto Construye 2030plus, ponen en marcha esta iniciativa europea que visitará, hasta el 3 de noviembre, diez ciudades de diez comunidades autónomas.

Mediante un autobús, aparcado en la Plaza del Ayuntamiento, el acto oficial de bienvenida contó con la participación de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin; y los directores generales de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro; de Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Salinas; y de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja, Pilar Simón.

Estuvieron acompañados por el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y de CNC-CPAR, Carlos del Rey; el vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y secretario general de CCOO del Hábitat de La Rioja, Javier García; el miembro del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y secretario de Construcción y Minería de UGT FICA de La Rioja, Carlos de Marco Puente; el gerente de la FLC de La Rioja, Miguel Ángel Garrido; y el director de Formación y Empleo de la FLC, Javier González.

APOYO INSTITUCIONAL

Carlos del Rey, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CNC-CPAR), destacó que la construcción "se enfrenta a una transformación urgente", donde el envejecimiento de sus plantillas, la escasa presencia de mujeres y jóvenes y una oferta formativa que debe responder y adaptarse a las demandas reales del mercado y de los nuevos retos medioambientales "evidencian la necesidad de actuar".

Construye 2030plus nace "para ser parte de la solución con el desarrollo de recursos, herramientas y actividades formativas que ayudan a mejorar las competencias de los profesionales del sector, acompañando así su adaptación a un modelo más sostenible, cualificado e inclusivo", explicó Carlos del Rey, quien apostilló: "Hoy nos toca hablar de vivienda para mostrar que en el sector hemos apostado desde hace tiempo por viviendas mejores, más cómodas, más adaptadas a las demandas de las personas, más eficientes energéticamente".

A continuación, Javier García, vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y secretario general de CCOO del Hábitat de La Rioja, destacó su convencimiento de que "la transformación que necesita el sector debe contar siempre con las personas trabajadoras.

"La transición energética, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías están generando nuevas necesidades y también nuevos perfiles profesionales. Y ante estos cambios la formación no puede ser un elemento secundario, sino una herramienta fundamental para garantizar que nadie se quede atrás", defendió Javier García, tras incidir en que la transición energética, "no sólo debe considerarse en términos de tecnología o de inversión, sino en cuanto a empleo de calidad, de mejora de la cualificación y de las condiciones laborales, para ir hacia una construcción más eficiente, más sostenible y también más justa".

En esta misma línea, Carlos de Marco, miembro del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja y secretario de Sector Construcción y Minería de UGT FICA de La Rioja, valoró el proyecto Construye 2030plus como "una iniciativa que permite acercar el sector a la formación necesaria para su transformación en cuanto a eficiencia energética, rehabilitación de edificios e implantación de nuevos sistemas constructivos que son ya una realidad y una forma nueva de trabajar".

"Defendemos desde hace muchos años que la formación profesional y la formación continua son fundamentales, no sólo para mejorar la empleabilidad, sino también para mejorar la calidad de trabajo, la productividad y algo que para nosotros es absolutamente esencial, la seguridad y la salud laboral", concretó Carlos de Marco, al mismo tiempo que mencionó que la incorporación de tecnología, nuevos materiales y técnicas abre grandes oportunidades para la atracción de jóvenes al sector".

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, consideró que este tipo de proyectos puestos en marcha desde la FLC como es Construye 2030plus, "debe ser replicados en otros sectores pues son un ejemplo a seguir". En su opinión, las oportunidades económicas y laborales de crecer tienen que ir acompañadas de formación para empresas y trabajadores para mejorar la calidad del servicio y la de los propios profesionales; esta iniciativa, es un proyecto innovador en el resto de sectores, que creo que es un modelo a replicar".

"Vivimos un momento en el que el cambio climático, la necesidad de las emisiones cero son una necesidad. Hemos pasado del marco teórico a la realidad de los hechos, al presente actual. No estamos hablando de una hipótesis. Es cierto que los hogares, las viviendas, son probablemente los núcleos donde más emisiones se producen y donde más va a haber que intervenir para tratar de evitarlo. Y en ese sentido, los cambios de los procedimientos, los cambios de materiales, la adaptación de las empresas a todo este nuevo entorno va a ser fundamental", aseveró.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destacó en su intervención el hecho de que esta iniciativa de la Ruta Construye 2030plus "se realiza en un animado concierto social, porque la Fundación Laboral de la Construcción es en sí misma un proyecto de concierto social en donde las personas trabajadoras y las empresas son las protagonistas, siendo capaces de aparcar las diferencias para poner el acento en las preocupaciones reales de los españoles: en el proceso de construcción de vivienda".

Asimismo, el primer edil de Logroño quiso destacar que la vivienda "no es en sí misma un proceso económico, sino un proceso de sueños, de ilusiones, un hogar, por lo que debe tener un componente fundamental de confort y habitabilidad. Debe construirse más vivienda de calidad y sostenible, es mi deseo, y que en ese proceso el trabajador esté en las mejores condiciones".

Finalmente, desde el Gobierno de La Rioja, su director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, identificó la importancia de los procesos constructivos y la seguridad laboral, además de la profesionalización de las personas de cara a la nueva forma de construir viviendas y de rehabilitarlas de manera eficiente y con calidad hacia las emisiones cero. La normativa europea sobre eficiencia energética "nos obliga como país a que el parque de viviendas sea emisiones cero de cara a 2030, lo cual supone un esfuerzo tremendo en obligaciones".

Por ello, destacó cinco puntos clave de su área: la innovación en nuevos productos de construcción, las nuevas técnicas de aplicación y de los procesos constructivos, la eficiencia y sostenibilidad de los materiales, la seguridad laboral de los trabajadores y por su puesto su profesionalización y cualificación.

Tras la bienvenida institucional, se dio paso a la presentación del proyecto Construye 2030plus. Contó con la asistencia de Mª Ángeles Asenjo (directora del Departamento Internacional de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC) y Sylvia Fernández (responsable de Proyectos de CCOO del Hábitat).