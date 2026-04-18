Este sábado comienza el ciclo cultural 'Berceo' suena con actuaciones musicales de grupos y bandas riojanas

Archivo - Carlos Pérez Pascual en una actuación anterior - CARLOS PÉREZ - Archivo

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música en vivo tomará el protagonismo este sábado 18 de abril en el centro comercial Berceo con el lanzamiento de Berceo Suena, una nueva iniciativa cultural que llenará de ritmo y ambiente sus instalaciones. El ciclo contará con la participación de artistas, grupos y bandas riojanas como Bandaluse Big Band, Carlos Pérez Pascual y K-Boom Percusión, reforzando así el compromiso de la galería comercial con una programación cultural diversa y accesible para todos los públicos, al tiempo que amplía la oferta de ocio de Logroño.

Berceo Suena arranca este sábado con la actuación en directo de Bandaluse Big Band, formación de la Escuela Píccolo y Saxo, que ofrecerá un repertorio con arreglos de jazz, blues y funk. El concierto tendrá lugar a partir de las 12.30 horas en la zona de eventos. Además, por la tarde, a partir de las17,00 horas, se desarrollará una clase de swing para principiantes y baile social improvisado para todos los asistentes de la mano de Estilo Swing.

El ciclo se completará con nuevas citas en los meses de mayo y junio, incorporando distintos estilos musicales y propuestas pensadas para todos los públicos. Además, la iniciativa incluirá experiencias complementarias para los visitantes, con acciones especiales en tiendas y sorteos que contribuirán a dinamizar la visita al centro comercial.

El sábado 16 de mayo será el turno del flamenco y la rumba con la actuación del artista riojano Carlos Pérez Pascual, que, acompañado por cuatro músicos, interpretará y versionará algunas de las canciones más conocidas de este género. Por su parte, el sábado 6 de junio, será el turno de la batucada que llegará de la mano del grupo riojano K-Boom Percusión para llenar Berceo de energía, animación y percusión y poner a bailar a grandes y pequeños con animación y ritmos imparables.

Con Berceo Suena, el centro comercial Berceo consolida su apuesta por la cultura local y por la creación de experiencias de ocio atractivas y de calidad para sus visitantes.