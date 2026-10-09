Este sábado, teatro para niños y niñas de 0 a 6 años en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo, organiza este sábado, 10 de octubre, la función teatral Historias al hilo, a cargo de la compañía 'Ni pero ni pera', dirigida a niños y niñas hasta 6 años. Se han organizado dos sesiones: a las 18,00 horas y a las 18,50 horas y es necesario inscribirse en el Centro de Fundación Caja Rioja. La cuota de inscripción es de 1 euro.

La actividad se incluye en el ciclo de actividades culturales 'De 0 a 10', dirigidas a niños, niñas y familias que comenzó en el mes de febrero y terminará este mes de octubre con actividades como creación de canciones, risoterpaia, representaciones de teatro, cuentacuentos y juegos de deducción. El programa está apoyado por el Ayuntamiento de Arnedo.

Historias al Hilo es un recorrido sensorial, una instalación artística inmersiva inspirada en la leyenda del hilo rojo, en el que los pequeños y sus familias recorren un viaje sensorial y paso a paso se despliega un mundo de palabras, sonidos, olores, colores y texturas.

"Cada rincón invita a descubrir y construir nuevas narraciones en un universo tejido de hilos y emociones. Aquí no hay una sola historia: hay tantas como miradas, pasos y gestos. Porque en este recorrido cada encuentro revela que estamos conectados desde el inicio de la vida por hilos invisibles", explican sus creadoras.