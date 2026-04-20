Sagrado Corazón-Jesuitas Logroño, primer premio en la V edición de los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP

El Centro Sagrado Corazón - Jesuitas Logroño, reconocido con el primer premio en los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP - SAGRADO CORAZÓN-JESUITAS

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y Grupo Esprinet han reconocido al Centro Sagrado Corazón - Jesuitas Logroño con el primer premio en la quinta edición de los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP, una iniciativa que pone en valor el talento del alumnado y su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras a retos reales de la sociedad.

El proyecto premiado del centro riojano aborda la mejora de la recuperación de movilidad y fuerza en el brazo de mujeres que han superado un cáncer de mama tras una mastectomía.

Como respuesta a este reto, el alumnado ha diseñado y prototipado un exoesqueleto funcional de bajo coste, fabricado mediante impresión 3D, orientado a facilitar la rehabilitación y contribuir a mejorar la calidad de vida de las pacientes.

En esta edición han participado un total de 64 proyectos procedentes de 44 centros educativos de toda España, reflejando el creciente interés por este tipo de iniciativas que conectan el ámbito educativo con el tejido productivo.

Además, esta 5ª edición ha alcanzado un notable impacto con más de 84.000 visualizaciones y 22.000 "me gusta" en los videos de los proyectos presentados por los centros.

Los Premios Transferencia de Conocimiento de la FP tienen como objetivo fomentar el desarrollo de competencias técnicas y transversales en el alumnado, al tiempo que promueven la igualdad de género en aquellas familias profesionales donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

En este sentido, todos los proyectos presentados han abordado el reto de diseñar soluciones tecnológicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial atención al ODS 5, centrado en la igualdad de género.

PROYECTOS QUE CONECTAN LA FP CON LOS RETOS DE LA SOCIEDAD.

El jurado ha valorado la capacidad de pensamiento crítico en la búsqueda de soluciones, el desarrollo de competencias técnicas en las distintas familias profesionales y el fomento del espíritu innovador, la proactividad y el trabajo en equipo como pilares para la mejora continua.

Los galardones están dotados con 5.000 euros para el primer premio, 3.300 euros para el segundo y dos terceros premios de 1.850 euros cada uno, repartidos entre el centro educativo, el profesorado y el alumnado participante.

Los equipos premiados en esta quinta edición han sido:

1º premio: Centro Sagrado Corazón-Jesuitas Logroño, La Rioja.

2º premio: CIPFP Misericordia, de Valencia, C. Valenciana.

3º premio: IES Gerardo Molina, de Torre-Pacheco, Región de Murcia.

3º premio: Institut Escola del Treball de Barcelona, Cataluña.

FPEMPRESA

Desde su constitución en 2012, FPEmpresa es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a Centros de Formación Profesional públicos, privados y concertados de toda España.

En la misma línea, contribuye a crear una red de centros capaces de compartir experiencias, proyectos que quieran desarrollar y potenciar el Sistema de Formación Profesional de este país.

FPEmpresa tiene como objetivo dar protagonismo a la Formación Profesional en el sistema educativo y fortalecer las relaciones entre los centros y su entorno.

El compromiso entre Centros de Formación Profesional y las empresas permite mejorar la oferta educativa para los estudiantes de ciclos formativos y las vías de integración en el mercado laboral.

En 2019, el Ministerio de Educación y Formación Profesional concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Asociación por impulsar la FP a través de la colaboración entre centros, el intercambio de experiencias y las buenas prácticas.

GRUPO ESPRINET.

Desde hace más de 20 años, el Grupo Esprinet es un distribuidor de tecnología líder en el sur de Europa, un equipo de personas dedicado a crear un sólido nexo de confianza entre fabricantes de tecnología, distribuidores locales y usuarios finales.

La visión del grupo consiste en facilitar la vida a las personas y a las empresas, ampliando y simplificando la distribución y el funcionamiento de las tecnologías.

Junto al lema Enabling your tech experience, la empresa resume la evolución hacia un auténtico centro de servicios tecnológicos que permita el uso de la tecnología.