Sáinz dice a la Policía Local que su "presión" en los plenos "no tendrá repercusión" en la Mesa de Negociación

Actualizado 02/05/2013 16:03:40 CET

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno municipal y concejal de Interior, Miguel Sáinz, ha afirmado este jueves que la asistencia de miembros de la Policía Local "no tendrá repercusión" en la Mesa General de Negociación que se sigue con los sindicatos "desde hace meses, aún sin ningún acuerdo".

Sáinz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa para informar sobre los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, ante la puesta en marcha, esta misma tarde, de las nuevas medidas para el acceso a los plenos del Ayuntamiento logroñés.

Estas medidas, que incluyen la petición de asistencia previa "con el único límite del aforo" y la identificación con el DNI, "tienen como objetivo -ha recordado el edil- el lograr que las sesiones se desarrollen con normalidad, sin alborotos, insultos ni algaradas".

Ha apuntado que, esta tarde, antes del inicio de la sesión, a las 19 horas, el presidente del pleno, Rodolfo Rubio, "dará lectura a las instrucciones que él ha redactado a instancias de la Junta de Portavoces", al tiempo que ha señalado que "es él quien tiene la obligación de mantener el orden en la sala y así se va a hacer".

En este marco, Sáinz ha considerado "artificial" la polémica sobre estas normas de acceso, "porque el único límite es el aforo", que se cifra en 168 plazas, de las que 35 están reservadas para medios de comunicación, secretarías de grupos y otros trabajadores municipales, con lo que quedan 135 para el público en general.

"Quien venga -ha apuntado- sea funcionario o no, para mostrar su desacuerdo o su protesta, tendrá que seguir las normas, permitiendo que quien venga a escuchar o participar lo haga con normalidad, dejando fuera el insulto, la interrupción constante y el alboroto. Quien quiera estar, podrá estar y participar. Quien no, será llamado al orden".

POLICIA.

En este primer pleno con las nuevas normas, va a haber dos asociaciones que han solicitado intervenir, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la AAVV de Madre de Dios, para las que se han reservado un total de 15 puestos. El resto del aforo está completo hace días.

En este sentido, Sáinz ha apuntado que, a pesar de no tener la lista de las personas apuntadas, "sí hay constancia de que, entre el lunes y el martes gran número de agentes de policía se han apuntado para asistir al pleno", pero ha puntualizado que "quienes van a asistir lo hacen como ciudadanos, no como Junta de Personal o como sindicatos".

Estas palabras, en respuesta a la pregunta de si la presencia policial en las sesiones responde a un conflicto laboral, el concejal de Interior ha señalado que, ante la falta de acuerdo en la Mesa de Negociación, "si creen necesario introducir presión así, están en su derecho, pero no tendrá ninguna repercusión en la negociación, vamos a seguir con nuestra filosofía".

Con todo, ha insistido en que para el acceso, "no se ha cambiado nada, no se amplía lo que está en el reglamento, que dice que el público debe abstenerse de manifestar agrado o desagrado por lo que se dice en la sesión, lo único que se hace es precisar que aspectos como las interrupciones constantes, la mofa, los insultos, el alboroto, hasta merendar en el pleno no se van a permitir".

Incluso ha defendido que "ya que el único límite es el aforo, se facilita el acceso, porque solamente van a tener que enseñar el DNI en la puerta y entrar, al estar en una lista tras la comunicación previa", a lo que ha unido que "si una vez que se acabe con la lista hay espacios vacíos, se podrá entrar".

Si se vuelven a producir los incidentes de los últimos plenos en el de esta tarde, Sáinz ha considerado que "no va a ser un fracaso del equipo de Gobierno, si hay un desalojo total del pleno, sería un éxito del reglamento y de la legalidad vigente", si bien ha mostrado su esperanza en que "todo el mundo se comporte".

"Hay que guardar las formas y comportarse, quien no las guarde tendrá que salir, y eso no es un éxito ni un fracaso, es respetar la normativa que nos hemos dado. Hay formas de protestar que tienen cabida en la calle, pero no en un pleno. Quien quiera convertirlo en otra cosa, se ha equivocado", ha finalizado.