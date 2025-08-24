La Sala Fundición acogerá una nueva edición del concierto solidario 'Rock por Palestina' el 4 de septiembre - 'ROCK POR PALESTINA'

Con Eli y los Revivalites, Isra y la Banda Palestina, y el combo The Sandías All Stars formado para la ocasión por reconocidos músicos riojanos

La Sala Fundición acogerá el próximo 4 de septiembre, a las 19,30 horas, una nueva edición del concierto solidario 'Rock por Palestina' con Eli y los Revivalites, Isra y la Banda Palestina, y el combo The Sandías All Stars formado para la ocasión por reconocidos músicos riojanos.

Las entradas ya están a la venta online en www.salafundicion.es a 10 euros precio anticipado. También se ha establecido una fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar

La recaudación se destinará íntegramente a la ONG Paz con Dignidad, quienes a través de la asociación AWDA están desarrollando actividades de emergencia y ayuda humanitaria, incluyendo el envío de equipos e infraestructura hospitalaria

Tras el éxito de la primera edición el pasado mes de junio, el próximo jueves, 4 de septiembre, a partir de las 19,30 horas la Sala Fundición de Logroño (c/ Fundición, 4) tendrá lugar la segunda edición de la iniciativa 'Rock por Palestina', un concierto de rock de artistas riojanos en solidaridad con el pueblo palestino.

La recaudación se destinará íntegramente a Paz con Dignidad, organización que a través de la asociación AWDA está desarrollando actividades de emergencia y ayuda humanitaria, incluyendo el envío de equipos e infraestructura hospitalaria.

Las entradas ya están a la venta online en www.salafundicion.es a 10 euros precio anticipado (12 euros en taquilla). También se ha establecido una fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar con la causa pero no puedan acudir a la cita.

De nuevo son tres los grupos riojanos que encabezan el cartel aunque con una gran sorpresa: la banda de rumba y mestizaje, Isra y la Banda Palestina; el grupo de rock yeyé Eli y los Revivalites; y la gran novedad de la noche: The Sandías All Stars, combo formado para la ocasión por los músicos Dani Pérez (Tobogán), Víctor Estrés (Los Zigalas), Diego M. Continente (Messura), Ibai Landa (Eh, Mertxe!) y Bea Subero (Hijas del No).

A estas tres formaciones se sumarán en el escenario otros artistas invitados como María Rodríguez, YÃO k, entre otros. Colaboraciones inusuales y otras sorpresas que harán de este concierto una nueva cita realmente especial y única, como ya ocurriera con la primera edición.

La iniciativa ha vuelto a ser organizada por las gestoras culturales Paola Feregrino y Ainhoa Tilve, en colaboración con la Sala Fundición, Acampada por Palestina Rioja y Amistad con Palestina La Rioja. El cartel es un nuevo diseño original del ilustrador de origen mejicano y afincado en La Rioja, Neto Medina.

2.510 EUROS RECAUDADOS EN LA PRIMEA EDICIÓN

La primera convocatoria de 'Rock por Palestina', celebrada el pasado 19 de junio en la sala Fundición, fue todo un éxito: aforo completo desde varios días antes de la cita y con una gran aportación de donaciones de fila cero. En total se recaudaron 2.510 euro para la cuenta de emergencia en Gaza de la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en oriente medio).

En esa primera cita las bandas participantes fueron Bittercalvo, The Derty Gerties y Los Zigalas, que contaron con Elena Aranoa, Jonás y Ana Amanda Sainz, Mati Larrea, Nicolás Pascual y Dani Pérez, como artistas invitados.

La idea inicial surgió tras el concierto solidario de canción de autor que Elena Aranoa organizó en mayo, cuando las organizadoras pensaron que el mundo del rock también tenía mucho que aportar a la causa palestina. La convocatoria atiende a un doble objetivo: por un lado, colaborar económicamente para que el pueblo palestino reciba ayuda humanitaria; y por otro, concienciar y visibilizar un drama atenta directamente contra los Derechos Humanos.

Así mismo, Feregrino y Tilve reconocen que "también nos gustaría servir de semilla para que otras ciudades siguieran nuestro ejemplo; que los conciertos de rock en favor de Palestina se organizasen en otras comunidades involucrando al tejido cultural de cada zona".

La organización cuenta con un perfil de Instagram @rockporpalestina donde publican todas las noticias y novedades de la iniciativa. Se prevé que en diciembre haya una nueva convocatoria porque "el pueblo palestino va a necesitar muchísima ayuda y solidaridad si consiguen sobrevivir al terrible genocidio al que están siendo sometidos por el estado sionista de Israel", lamentan Feregrino y Tilve.