El saldo comercial de La Rioja registró en febrero un superávit de 68 millones de euros, por encima del de 2025

Dinero. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El saldo comercial de La Rioja registró en febrero un superávit de 68 millones de euros, por encima del obtenido en este mismo mes en 2025. En cuanto a la estructura sectorial del comercio exterior riojano, el sector de alimentación, bebidas y tabaco vuelve a ocupar el primer lugar en febrero, seguido de bienes de equipo y semimanufacturas no químicas.

De acuerdo con los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, en el mes de febrero, las exportaciones de mercancías de La Rioja disminuyeron un 10,2 % interanual, alcanzando los 359,6 millones de euros.

La Rioja representa el 0,6 % del total de las exportaciones españolas en el acumulado enero-febrero. Las exportaciones españolas para dicho periodo alcanzan los 60.646,6 millones de euros, disminuyendo un 1,8 % interanual.

En cuanto a las importaciones, en este mismo mes decrecieron un 12,6 % interanual en la comunidad autónoma, 291,6 millones de euros, situando la participación riojana en el total de las importaciones españolas de dicho periodo en el 0,4 %. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes también disminuye, un 4,8 % interanual, arrojando la cifra de 67.952,1 millones de euros.

De este modo, el saldo comercial de La Rioja registró en febrero un superávit de 68 millones de euros, por encima del obtenido en este mismo mes en 2025 con 67,1 millones de euros.

ANÁLISIS SECTORIAL.

En cuanto a la estructura sectorial del comercio exterior riojano, el sector de alimentación, bebidas y tabaco vuelve a ocupar el primer lugar en febrero de 2026 con un 32,8 % en valor del total de exportaciones, tras un descenso interanual del 6,7 % del valor de sus ventas al exterior, alcanzando los 64,2 millones de euros.

El sector de bienes de equipo ocupa el segundo lugar, que, tras un descenso del 0,9 % con respecto a febrero de 2025, sitúa su participación en las exportaciones riojanas en el 21,2 %, con una cifra total de 41,4 millones de euros. En tercer lugar, se sitúa el sector de semimanufacturas no químicas, con un valor de 33,1 millones de euros, tras un aumento interanual del 6,0 % y con un 16,9 % de participación en el total del valor de las exportaciones riojanas de bienes del mes.

Por otro lado, el sector de alimentación, bebidas y tabaco representa el 25,2 % de las importaciones de La Rioja en febrero, con un valor de 40,7 millones de euros. Ocupa el primer lugar de las importaciones riojanas del mes tras haber experimentado un descenso interanual del 10,0 %.

En segundo lugar, y muy de cerca, se sitúa el sector de bienes de equipo, con el 24,9 % del total, un valor de 40,3 millones de euros, tras haber sufrido un crecimiento interanual del 15,4 %.

En tercera posición se encuentra el sector de semimanufacturas no químicas, que representa el 21,5 % de las importaciones con un valor de 34,8 millones de euros, tras experimentar un descenso interanual del 9,0 %.

En cuanto a la estructura sectorial del comercio exterior riojano en el periodo acumulado de enero-febrero de 2026, el sector de alimentación, bebidas y tabaco vuelve a ocupar el primer lugar de las exportaciones, con un 33,7 % en valor del total de exportaciones, tras un descenso interanual del 12,1 %, alcanzado los 121,3 millones de euros.

El sector de bienes de equipo ocupa el segundo lugar del ranking tras un descenso del 6,2 % con respecto al mismo periodo de 2025, situando su participación en las exportaciones riojanas en el 20,3 %, con una cifra total de 72,9 millones de euros.

Las ventas al exterior del sector semimanufacturas no químicas disminuyen un 2,5 % interanual y ocupan el tercer puesto, con una participación del 17,6 % del total del valor de las exportaciones de bienes en el periodo, lo que suponen 63,5 millones de euros.

Respecto a las importaciones, el sector de alimentación, bebidas y tabaco representa el 29,3 % de las importaciones de La Rioja en el periodo enero-febrero, con un valor de 85,4 millones de euros. Ocupa el primer lugar del ranking tras haber experimentado un descenso interanual del 5,4 %.

En segundo lugar, se encuentra el sector de bienes de equipo, con el 20,6 % del total, un valor de 60,1 millones de euros y tras haber sufrido un decrecimiento interanual del 1,0 %. En tercera posición se encuentra el sector de semimanufacturas no químicas, que representa el 20,5 % de las importaciones con un valor de 59,8 millones de euros, tras experimentar un descenso interanual del 24,4%.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO.

En cuanto a la distribución geográfica de las exportaciones riojanas en el acumulado enero-febrero, con respecto al mismo periodo del año anterior, se incrementan las ventas a África y retroceden en los demás continentes.

Las exportaciones de La Rioja a Europa decrecen un 10,4 % interanual: a la UE un 11,8 % y al resto de Europa un 1,1 %. Las expediciones riojanas intracomunitarias concentraron en el periodo el 69,9 % del total de exportaciones, siendo Francia, Portugal y Alemania los principales clientes, por valor de 80,4 millones de euros; 46,4 millones de euros y 35,0 millones de euros respectivamente.

En el resto de Europa el mejor cliente ha sido Reino Unido con un 5,7 % de cuota sobre el total, tras experimentar un descenso interanual del 16,1 %, hasta alcanzar los 20,5 millones de euros. Las exportaciones al continente americano (9,5 %) disminuyen interanualmente un 12,9 %, hasta los 34,2 millones de euros.

Las destinadas a América del Norte disminuyen un 12,9 %, hasta los 20,9 millones de euros, por el descenso de ventas a Estados Unidos (un 5,8 % menos interanual, con un 4,5 % del total y un valor de 16,2 millones de euros) y Canadá (un 30,8 % menos interanual, es decir, una cuota del 1,3 % sobre el total y un valor de 4,6 millones de euros).

Las ventas a América Latina retroceden un 13,0 % en valor interanual para el acumulado enero-febrero, hasta los 13,2 millones de euros, con retrocesos en todos los países menos Perú (que crece un 7,5 % interanual, hasta los 0,6 millones de euros).

Por último, respecto a las importaciones en estos dos primeros meses del año, la Unión Europea ha sido el primer proveedor de La Rioja con un 65,7 % del total, destacando como principales socios a Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos, con valores de 43,3 millones de euros, 35,2 millones de euros, 24,1 millones de euros y 21,7 millones de euros respectivamente.

En dicho periodo, las importaciones de Asia representan el 16,2 % del total, es decir, 47,3 millones de euros (China representa el 12,1%, con 35,4 millones de euros), las de América representan el 8,6% del total o lo que es lo mismo, 24,9 millones de euros, (Estados Unidos supone un 1,5% del total, con valor de 4,5 millones de euros y Perú el 1,8 %, por 5,3 millones de euros) y las de África el 5,0 %, es decir, 14,5 millones de euros (Marruecos el 3,7 %, con un valor de 10,7 millones de euros y Sudáfrica el 0,9 % y un valor de 2,7 millones de euros).