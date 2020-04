Salud advierte de que las mascarillas caseras son una barrera física "sin evidencia de protección"

Extender el uso de mascarillas después del Confinamiento se está estimando oportuno para evitar el contagio por parte de los asintomáticos, pero aún no se ha avalado

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia, Pilar Sáenz, ha advertido de que las mascarillas caseras que se están elaborando frente al Coronavirus COVID-19 son una barrera física "sin evidencia científica de protección".

"Es una forma de barrera pero que no piensen que están protegidos y dejen otras formas de protección sí demostradas; incluso hay expertos que hablan de placebo", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Existen varios tipos de mascarillas. En primer lugar se encuentran las mascarillas certificadas como equipos de protección individual (EPIS), que son las que una persona puede comprar en una farmacia, así como en otros canales de venta, y que deben cumplir unos requisitos y asegurar la eficacia de la filtración.

Estas mascarillas no son productos sanitarios y sirven para proteger a la persona que lo lleva.

En este sentido, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado recientemente los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas no reutilizables que se están fabricando, con el objetivo de que sean eficaces como barrera frente al COVID-19.

Estas mascarillas están destinadas a personas adultas, sin síntomas, y deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla y estar provistas de un arnés para sujetarlas.

En segundo lugar están las mascarillas quirúrgicas, que se utilizan para limitar la transmisión de agentes infecciosos desde el personal médico hasta los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos y otros entornos médicos con requisitos similares.

Una mascarilla quirúrgica dotada de una barrera microbiana apropiada también puede ser eficaz para reducir la emisión de agentes infecciosos desde la nariz y la boca de un portador asintomático o de un paciente con síntomas clínicos.

Se clasifican en dos tipos, I y II, dependiendo de su eficacia de filtración bacteriana (EFB), pudiendo ser las de tipo II, además, resistentes a salpicaduras (sangre y/o otros líquidos biológicos), denominadas tipo IIR.

Por último, las mascarillas caseras de tela que se están cosiendo, tanto a nivel individual como en diversas iniciativas ciudadanas, "ni son un producto sanitario ni son equipo de protección individual".

"No está avalada esta protección, hay algunos expertos que dicen que son una barrera física mejor que nada pero hay otros que hablan de placebo, lo que está claro es que no hay evidencia científica, no podemos decir que tengan una validez de filtrado, es algo que no se puede avalar", ha dicho.

Lo que ha querido dejar "claro" es que por usarlas no se deben "olvidar" las medidas de protección "sí probadas": mantener una distancia y la higiene continua de manos.

"Aparte, hay que tener en cuenta otras consideraciones, como el tipo de material y que quede bien unida a la piel, así como la facilidad para respirar", ha añadido.

Ha relatado cómo se hizo un estudio y se vio que podían tener "mejor resultado" las de bolsa de aspirador y de trapos de cocina; y peores las de seda y lino. El algodón podría ser "adecuado" pero teniendo "mucho cuidado de que no esté húmedo". Además, deben lavarse en cada uso a sesenta grados.

En cualquier caso, hay que ser "muy prudentes", no usarlas en menores de dos años, por el riesgo de ahogo, y es "muy importante" que tapen nariz, boca y mentón.

Y tener en cuenta que es una barrera para la que no hay "evidencia de que sirva ni para evitar contagio ni para evitar contagiar; no se puede hablar de protección más allá de la barrera".

EXTENSIÓN TRAS LA PANDEMIA

A día de hoy, el uso de mascarilla no es algo que se tenga que extender a la población general "para ir a la compra" porque aún "no hay orden, ni indicación" que lo recomiende.

En cuanto a qué pasará después de la cuarentena, y si todos deberemos usar mascarilla, ha indicado que se trata de una medida que se está empezando a considerar "oportuna para evitar el contagio por parte de los asintomáticos", pero aún no se ha avalado por el Ministerio.

Mientras tanto, desde el Gobierno central se está trabajando para "facilitar el acceso", porque "no se puede obligar sin que exista material".