Salud convoca el concurso público para la apertura de una oficina de farmacia en San Román de Cameros

Cruz de una farmacia - EUROPA PRESS

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha convocado el concurso público para la apertura de una oficina de farmacia en San Román de Cameros, cuya resolución se publicó el pasado jueves, 7 de mayo, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Esta iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia, abre un plazo de 20 días para la presentación de solicitudes por parte de farmacéuticos interesados.

El objetivo de esta convocatoria es seguir avanzando en la mejora de la atención farmacéutica en el medio rural, favoreciendo la implantación de servicios estables y de calidad en zonas con especiales características demográficas y geográficas.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico aplica la figura de "zona farmacéutica especial", recogida en la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja, que permite la apertura de oficinas de farmacia en municipios con menos de 500 habitantes cuando concurren factores como la dispersión poblacional, el envejecimiento o el aislamiento geográfico.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se destaca que, independientemente del desarrollo de este proceso, la atención farmacéutica en la Zona de Salud del Camero Viejo está plenamente garantizada. Tras el cierre de la anterior farmacia en el verano de 2024, el Gobierno de La Rioja activó de forma inmediata un botiquín farmacéutico en San Román de Cameros, vinculado a la farmacia de Ribafrecha, que asegura el suministro de medicamentos y la atención a los vecinos de la zona.

Asimismo, la futura oficina de farmacia podrá integrarse en el proyecto de Farmacia Comunitaria Rural, una iniciativa promovida por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el Consejo General de Farmacia y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que busca reforzar la viabilidad de estos establecimientos y consolidarlos como puntos estratégicos de salud pública en entornos rurales.

El Gobierno de La Rioja reafirma con esta convocatoria su compromiso con el Camero Viejo y con el conjunto del medio rural riojano, y seguirá garantizando con los modelos que contempla la normativa, el acceso equitativo a los servicios sanitarios y trabajando para que ningún ciudadano vea comprometido su tratamiento farmacéutico por razones de residencia.