Salud impulsa sesiones de educación sanitaria en farmacias rurales para reforzar la prevención en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un ciclo de sesiones de educación sanitaria en farmacias del medio rural con el objetivo de reforzar la prevención y la promoción de la salud entre la población. Esta iniciativa se enmarca en el programa piloto de Farmacia Rural, una actuación que busca garantizar la equidad asistencial y potenciar la salud pública en todos los rincones de la comunidad autónoma.

El programa está recogido en el convenio de colaboración suscrito el pasado mes de octubre entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja. En este contexto, se ha diseñado un ciclo de charlas preventivas centradas en tres grandes áreas: el envejecimiento activo, la salud de la mujer y el bienestar en la infancia y la adolescencia.

Antes del inicio de estas sesiones, las farmacias adheridas al programa han recibido formación específica durante varias jornadas, con el fin de reforzar la atención sanitaria, social y asistencial que prestan a la población de sus municipios. Esta iniciativa convierte a la farmacia rural en un punto clave para la promoción de la salud, aprovechando su cercanía con la ciudadanía y la profesionalidad de los farmacéuticos para acercar formación sanitaria directamente a los vecinos.

Las primeras sesiones de educación sanitaria han arrancado en Villar de Torre y Préjano, impartidas por las farmacéuticas de ambos municipios. En los próximos días, la actividad se extenderán también a las farmacias de Briñas, Viniegra, Santurde y Zarratón.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, SALUD DE LA MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El ciclo de charlas abordará distintos contenidos adaptados a los diferentes grupos de población. En el caso de adultos y personas mayores, las sesiones se centrarán en el envejecimiento saludable, la práctica de ejercicio físico, el cribado de enfermedades y la prevención de la malnutrición. Para las personas mayores se priorizarán además aspectos como la prevención del deterioro funcional, el bienestar emocional, la adherencia a los tratamientos y la capacitación en salud digital para reducir la brecha tecnológica.

En el bloque dedicado a la salud de la mujer se abordarán cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la nutrición adaptada a las distintas etapas de la vida y el cuidado de la salud mental desde una perspectiva integral.

Por su parte, las sesiones dirigidas a la infancia y la adolescencia tratarán temas como la importancia de la vacunación, la alimentación saludable y la higiene bucodental. En el caso de los adolescentes, también se abordarán cuestiones como la anticoncepción, la prevención del consumo de alcohol y la cesación tabáquica.

Durante los meses de desarrollo del programa piloto podrán incorporarse además otros temas de interés sanitario para la población en función de las necesidades detectadas en cada municipio.

Este proyecto piloto contempla también actuaciones vinculadas a los servicios farmacéuticos asistenciales, como la elaboración de sistemas personalizados de dosificación, el seguimiento de la adherencia a los tratamientos o la revisión del botiquín domiciliario. Asimismo, incluye acciones en el ámbito de los servicios sociales, entre ellas la detección de situaciones de soledad no deseada.

Con estas actuaciones, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja reafirma su apuesta por la farmacia comunitaria como un aliado estratégico del sistema público de salud, facilitando que la educación sanitaria y los servicios farmacéuticos lleguen de forma efectiva a la población del medio rural de La Rioja.