Salud indica que han sido 11 las atenciones, ninguna grave, derivadas de la última ola de calor en La Rioja

Un chico se moja la cabeza por la ola de calor - Ricardo Rubio - Europa Press

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha informado que han sido once la atenciones, todas en Primaria, derivadas de la última ola de calor en La Rioja, sin que haya habido que ingresar a ninguna persona en el Hospital San Pedro.

Martínez ha realizado estas manifestaciones preguntado por los periodistas acerca de las atenciones por ola de calor, en la comparecencia de prensa en la que ha dado a conocer un proyecto de IA para mejorar las coberturas de vacunación frente al herpes zóster y neumococo entre adultos.

Ha indicado que acudieron, sobre todo el fin de semana, pacientes a los centros sanitarios por deshidrataciones o mareos.