Salud insiste en la importancia de sumarse al programa de cribado de cáncer de colon en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Asistencia Hospitalaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Corpus Gómez, ha reiterado la importancia de que la población participe en el programa de cribado de cáncer de colon, insistiendo en la necesidad de aprovechar esta herramienta preventiva frente a una de las enfermedades oncológicas más frecuentes.

En este sentido ha subrayado que "se trata de uno de los cánceres con mayor incidencia tanto en hombres como en mujeres", por lo que ha vuelto a poner el foco en "la detección precoz como clave para mejorar el pronóstico".

Estas declaraciones se enmarcan en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, motivo por el que la Asociación contra el Cáncer en La Rioja ha instalado una mesa informativa en el vestíbulo del Hospital Universitario San Pedro, con la participación de la presidenta de la AECC, Elena Eguizábal Marín, el jefe de servicio de Oncología del SERIS, Alfonso Martín Carnicero, la jefa de servicio de Aparato Digestivo del SERIS, Susana Revuelta Martínez el investigador del CIBIR, Alfredo Martínez Ramírez, entre otros, para informar y concienciar sobre esta enfermedad.

En cifras, el programa de detección precoz de cáncer colorrectal invitó a participar a 44.315 riojanos, lo que representa una cobertura del 86,4%. De ellos, el 61,1% participó en el programa, con un total de 27.074 personas que se realizaron la prueba. Del total de participantes, a 918 se les realizó colonoscopia por haber sido positivo el test de sangre en heces.

Estas pruebas han permitido diagnosticar procesos oncológicos sobre los que se podido establecer una pauta terapéutica antes incluso de que la enfermedad presentara síntomas. En este sentido, teniendo en cuenta todos los datos, la tasa de detección de cáncer invasivo colorrectal se sitúa en un 3,4%.

La Rioja incluyó en 2010 el cribado de cáncer colorrectal, mientras que este programa pasó a formar parte de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2014. La participación de la población diana a nivel nacional se sitúa en el 32%, habiéndose establecido el objetivo del 65%. Asimismo, desde el Sistema Nacional de Salud se trabaja para ampliar el cribado hasta los 74 años, tramo etario ya contemplado en el programa de detección precoz de cáncer de colon de La Rioja.

HOMBRES Y MUJERES DE ENTRE 50 Y 74 AÑOS

El programa de Detección de Cáncer de Colón y Recto del Servicio Riojano de Salud está destinado a mujeres y hombres de 50 a 74 años.

Los pacientes reciben un SMS y los interesados reciben un kit en su domicilio con las instrucciones correspondientes. La muestra la depositan en unas urnas dispuestas para tal fin en los centros de salud, por lo que no es necesario pedir ninguna cita por teléfono ni presencial.

En cifras del Servicio de Epidemiología y prevención sanitaria de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja, la estimación de la incidencia de cáncer de colon, recto y ano en el año 2025 fue de 183 casos en varones y 109 casos en mujeres, lo que suman 292 casos en total.

En cuanto a la mortalidad por este tipo de cáncer en datos consolidados de 2024, fueron 103 en total. Siendo 55 casos en varones y 48 en mujeres.