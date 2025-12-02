Salud licita la reparación de la fachada del Centro de Salud de Santo Domingo por casi 82.500 euros

Archivo - Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada - RIOJA SALUD - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja adjudicará en los próximos días la licitación, por un valor de 82.477, 55 con IVA, de la Redacción de Estudios Previos, Proyecto Básico y Proyecto de ejecución de las obras de reparación de fachadas y cristaleras del Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha trasladado este martes al Ayuntamiento de la localidad la trascendencia de esta licitación como un paso clave para garantizar un edificio más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades asistenciales de una Zona Básica de Salud que atiende a más de 11.000 usuarios.

A este respecto, ha sido necesario resolver previamente responsabilidades y competencias para afrontar las reparaciones con todas las garantías, además de actualizar el proyecto a los nuevos requisitos de eficiencia energética y sostenibilidad.

Este expediente, recientemente licitado, contempla un plazo de ejecución para la redacción de los diferentes documentos técnicos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, con el siguiente calendario:

- Estudios previos: Análisis de la situación actual y realización de propuestas (máximo 4 semanas).

- Proyecto básico: documentación necesaria para solicitar la licencia de obra (máximo 6 semanas).

- El proyecto de ejecución: entrega en un plazo máximo de 10 semanas.

Una vez completada esta fase técnica, está previsto la licitación de las obras al inicio del verano.

La Zona Básica de Salud (ZBS) de Santo Domingo atiende a 11.105 usuarios, según datos de Tarjeta Sanitaria. Su equipo está formado por once médicos de familia, un pediatra, doce enfermeras y diferentes especialistas y profesionales que conforman una amplia cartera asistencial.

El Centro de Salud cuenta además con dos puntos de Atención Continuada, en Santo Domingo y en Ezcaray, y presta servicio no solo a la ciudad, sino también a 27 localidades de su entorno.

OFERTA ASISTENCIAL DEL CENTRO.

El Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada ofrece una amplia cartera de servicios orientados a garantizar una atención integral a toda la población de su Zona Básica de Salud.

Entre sus prestaciones se incluyen Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y programas de vacunación, así como la obtención de muestras y la atención sanitaria domiciliaria para personas que no pueden desplazarse.

El centro cuenta también con servicios especializados como Ginecología, la atención de la matrona, Odontología y Salud Bucodental Infantil, además de unidades de Rehabilitación, Fisioterapia, Psiquiatría y Psicología y Bienestar Emocional, que permiten abordar de manera completa las necesidades de salud física y mental de los usuarios.

En el ámbito diagnóstico y urgente, dispone de Urgencias, Radiodiagnóstico con radiología convencional, Electrocardiografía, Espirometrías, Test del aliento, Ecografía clínica, Cribado de retinopatía y el Índice Tobillo-Brazo (ITB) para la evaluación vascular. Asimismo, ofrece Teledermatología, MAPA (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial) y TAO (Tratamiento Anticoagulante Oral), facilitando el seguimiento estrecho de patologías crónicas.

El centro incorpora además prestaciones de Cirugía Menor Ambulatoria, Crioterapia y Educación Sanitaria Grupal, junto con la intervención de Trabajo Social, que actúa como apoyo fundamental para promover el bienestar y acompañamiento social de los pacientes.