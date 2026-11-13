Salud y Políticas Sociales facilitará la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 sin cita previa la próxima semana

Archivo - Un sanitario con una vacuna. - CAIB - Archivo

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salud y Políticas Sociales facilitará la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 sin cita previa en Logroño, Haro y Calahorra la próxima semana Las jornadas se dirigirán a toda la población y se celebrarán de 17,00 a 19,00 horas en los centros de salud de La Villanueva (Logroño), en Haro y Calahorra La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja habilitará puntos de vacunación frente a la gripe y a la COVID-19 sin cita previa para toda la población en Logroño, Haro y Calahorra durante la próxima semana.

Estas jornadas extraordinarias, organizadas por la Gerencia de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados en el marco de la campaña de vacunación 2026-2027, tienen como objetivo facilitar el acceso a las vacunas a las personas que todavía no se hayan vacunado esta temporada.

La atención al público será de 17,00 a 19,00 horas en los tres puntos, conforme al siguiente calendario:

- Logroño: del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, en el Centro de Salud de La Villanueva.

- Haro: lunes 16 y martes 17 de noviembre, en la sala de extracciones del Centro de Salud de Haro.

- Calahorra: miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, en la sala de extracciones del Centro de Salud de Calahorra.

Las personas podrán acudir directamente a estos puntos durante los días y horarios indicados, sin necesidad de concertar una cita.

El dispositivo complementará la vacunación que se desarrolla a través de los recursos habituales del sistema sanitario. La iniciativa da continuidad a las jornadas organizadas la pasada temporada, que tuvieron una buena acogida entre la población.

En noviembre de 2025, el dispositivo extraordinario del Hospital Universitario San Pedro permitió administrar en cinco días 1.071 vacunas frente a la gripe y 555 frente a la COVID-19, además de dosis pediátricas intranasales.

Posteriormente, se habilitaron nuevas jornadas en Logroño, Haro y Calahorra.

Facilitar el acceso y proteger a las personas más vulnerables La vacunación contribuye a reducir el riesgo de enfermedad grave, complicaciones y hospitalizaciones asociadas a las infecciones respiratorias, especialmente en personas mayores y en quienes presentan condiciones de riesgo.

Por ello, Salud anima a las personas que todavía no se hayan vacunado a aprovechar las opciones disponibles para recibir la vacuna.

La campaña 2026-2027 se desarrolla de forma escalonada y acerca la vacunación a distintos colectivos a través de los centros sanitarios, las residencias, los centros de día y los centros educativos.

Entre las novedades de esta temporada figura la ampliación de la vacunación antigripal escolar hasta los 13 años, mediante la administración de la vacuna intranasal por los equipos de Enfermería de Atención Primaria.

Asimismo, la vacunación en los centros de día de personas mayores facilita que sus usuarios puedan recibir las dosis en sus propias instalaciones, evitando desplazamientos y favoreciendo el acceso de las personas con dificultades de movilidad o en situación de dependencia.

SITUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2026-2027

En la campaña de vacunación 2026-2027 se han administrado 66.232 dosis de vacuna frente a la gripe y 27.423 frente a la COVID-19.

En las residencias de personas mayores, la cobertura alcanza el 83,77 por ciento frente a la gripe y el 76,88 por ciento frente a la COVID-19.

Entre las personas de 85 años o más, estas coberturas se sitúan en el 52,06 por ciento y el 39,44 por ciento, respectivamente.

Con esta iniciativa dirigida a toda la población, se pretende acercar la vacunación a la ciudadanía y facilitar al máximo el acceso, permitiendo vacunarse sin necesidad de cita previa y favoreciendo así que la vacunación llegue al mayor número posible de personas.

La información completa de la campaña está disponible en https://web.larioja.org/landing/vacunacion/