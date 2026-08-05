Salud recuerda que mirar directamente al eclipse solar sin protección homologada puede provocar lesiones irreversibles

Archivo - Mujer con gafas solares para eclipse - SOLTOUR - Archivo

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la ciudadanía para que observe el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto únicamente con sistemas de protección homologados, ya que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Con motivo de este fenómeno astronómico, el jefe de Servicio de Oftalmología del SERIS, José Luis del Río, insiste en que la disminución de la intensidad de la luz durante el eclipse puede generar una peligrosa sensación de seguridad.

"La visualización del eclipse de forma directa nos va a dar la impresión de que es posible mirar al sol porque está parcialmente oculto. Pero es una sensación completamente falsa", explica Del Río. "Si miramos al sol directamente durante el eclipse podemos producir una quemadura en la retina que ocasionará una pérdida de visión permanente".

El especialista recuerda que la retina carece de receptores del dolor, por lo que el daño puede producirse sin que la persona sea consciente de ello en ese momento. Las lesiones, conocidas como retinopatía solar, pueden provocar una disminución irreversible de la visión central.

"Solo podemos mirar al sol durante el eclipse con gafas específicas para la observación de eclipses, homologadas y con la correspondiente certificación ISO", subraya el jefe de Oftalmología del SERIS. Asimismo, insiste en que "no deben utilizarse gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías, filtros caseros ni ningún otro método alternativo, ya que no ofrecen la protección necesaria y pueden producir lesiones permanentes con una pérdida de visión irreparable".

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de reforzar la prevención, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha editado un tríptico informativo que recoge recomendaciones prácticas para que la ciudadanía pueda contemplar el eclipse con total seguridad.

En este material divulgativo se recuerda que el eclipse total del próximo 12 de agosto será el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo y que, aunque se trata de un acontecimiento excepcional, mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede ocasionar daños graves e irreversibles en la visión.

Por ello, Salud Pública recomienda adquirir las gafas protectoras únicamente en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores fiables y comprobar, antes de utilizarlas, que cumplen todos los requisitos de seguridad.

En concreto, las gafas deben disponer de la certificación ISO 12312-2, incorporar el marcado CE, identificar al fabricante o importador, incluir instrucciones y advertencias de uso y presentar el filtro en perfecto estado, sin rayaduras, roturas, burbujas ni otros defectos visibles.

Asimismo, recuerda que las gafas deben colocarse antes de mirar al Sol y mantenerse puestas durante toda la observación de las fases parciales del eclipse.

La Dirección General de Salud Pública insiste también en que nunca deben utilizarse gafas de sol convencionales, radiografías, CDs o DVDs, cristales ahumados, gafas 3D de cine, lentes oscuras sin certificación ni filtros caseros, ya que ninguno de estos elementos protege frente a la intensa radiación solar. Del mismo modo, tampoco debe observarse el eclipse mediante cámaras fotográficas, prismáticos o telescopios que no dispongan de filtros solares específicos.

El IRJ reparte gafas homologadas de forma gratuita La ciudadanía puede consultar toda la información práctica sobre seguridad, movilidad, recomendaciones sanitarias, puntos de observación y aspectos científicos del fenómeno en la página web específica del eclipse del Gobierno de La Rioja.

Además, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación del eclipse a partir de este miércoles 5 de agosto, una por persona y hasta fin de existencias.

El Gobierno de La Rioja recuerda que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional que no volverá a repetirse en España con estas características hasta dentro de varias décadas, por lo que anima a la ciudadanía a seguir las recomendaciones sanitarias para contemplarlo con total seguridad.