Salud señala que 20 personas fallecieron de gripe en La Rioja en una temporada con resultados "similares" en vacunación

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, y el gerente del SERIS, Luis Ángel González, presentan el balance del Plan de Contingencia frente a la gripe y las infecciones respiratorias agudas (IRAs) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha informado que 20 personas fallecieron de gripe en La Rioja, todas "personas mayores con patologías asociadas", en un temporada con resultados "similares" en cuanto a tasa de vacunación.

Estos datos los ha ofrecido Martínez, acompañada del gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, en la presentación del balance del Plan de Contingencia frente a la gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), así como los resultados de la campaña de vacunación de la temporada otoño-invierno 2025-2026.

La evaluación confirma "una evolución favorable tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, con una menor incidencia global y una respuesta eficaz del sistema sanitario riojano".

Entre las principales novedades del Plan, Martínez ha destacado el refuerzo del modelo de coordinación impulsado desde Salud Pública como autoridad sanitaria. En concreto, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha liderado el sistema de vigilancia centinela, integrado por 24 equipos de Atención Primaria, que han permitido monitorizar en tiempo real la evolución epidemiológica.

Este sistema ha facilitado la anticipación por parte de la Atención Hospitalaria, que ha podido adecuar sus recursos antes de los momentos de mayor incidencia. "Esta coordinación ha sido clave para el éxito del Plan, permitiendo una respuesta anticipada y eficiente", ha subrayado.

Asimismo, la campaña de vacunación ha incorporado importantes mejoras orientadas a aumentar la cobertura, especialmente en los colectivos más vulnerables. Entre ellas, destaca que, por primera vez en La Rioja, todos los niños y niñas de 3 a 11 años han podido vacunarse frente a la gripe en su propio colegio, con una vacuna intranasal gratuita, sin pinchazo, segura y mejor tolerada.

Además, ha recordado que la campaña de este año ha incorporado por primera vez la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en residencias de mayores, además de la ya habitual vacunación frente a gripe y COVID-19.

"El desplazamiento de equipos de vacunación -con el papel esencial de la enfermería en la organización y administración de las dosis- a centros educativos y residencias, junto con la activación de puntos de vacunación sin cita previa en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño y en los centros de salud de Calahorra y Haro durante los momentos de mayor circulación de virus, ha favorecido una alta participación ciudadana", ha asegurado.

Martínez ha detallado que la cobertura de vacunación frente a la gripe se sitúa en el 61 por ciento en la población mayor de 65 años, mientras que en la población infantil alcanza el 65 por ciento entre los escolares de 3 a 11 años y el 44 por ciento en los niños de entre 6 meses y 4 años. En el ámbito de las residencias, la cobertura asciende al 86,47 por ciento.

Por su parte, en el ámbito sanitario ha alcanzado una cifra del 36 por ciento, algo que hace que "tengamos que insistir" en los próximos años entre el sector.

En comparación con campañas anteriores, se ha registrado una mejora destacada en la población infantil, impulsada por la incorporación de la estrategia de vacunación en todos los centros escolares de La Rioja, lo que ha permitido ampliar el acceso y aumentar las tasas de inmunización.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), la cobertura alcanza el 69% en residencias y en torno al 90% en bebés. Precisamente, por tercer año consecutivo, se ha mantenido la administración del anticuerpo monoclonal frente a este virus -principal causante de bronquiolitis- en los menores de seis meses, una medida que está teniendo un impacto significativo en la reducción de los ingresos hospitalarios en este grupo de edad.

Por otro lado, ha señalado que la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) alcanzó su máximo en el mes de diciembre, con una tasa de 895,02 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la gripe, el pico de incidencia se adelantó cuatro semanas respecto a lo habitual, situándose su máximo también en diciembre, con una tasa de 212,86 casos por cada 100.000 habitantes.

Martínez ha señalado que "los resultados de esta temporada evidencian que la planificación anticipada, la coordinación entre niveles asistenciales y la implicación de la ciudadanía a través de la vacunación han sido determinantes para reducir el impacto de las infecciones respiratorias". En este sentido, ha incidido en que "la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo".

SISTEMA SANITARIO "COORDINADO, RESOLUTIVO Y BIEN VALORADO"

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, ha destacado que la situación asistencial se ha mantenido estable tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, gracias a la coordinación permanente con la Dirección General de Salud Pública. En este sentido, ha explicado que los servicios de urgencias han funcionado "con normalidad y sin saturación", mientras que los recursos adicionales se han activado de forma progresiva y eficiente.

Asimismo, ha resaltado el papel de la hospitalización a domicilio, "plenamente optimizada", y la eficacia de los circuitos asistenciales, que han permitido agilizar la atención y evitar ingresos innecesarios. En Atención Primaria, ha indicado, se ha realizado una gestión eficaz de la demanda, con el uso de test de diagnóstico rápido que han facilitado decisiones clínicas ágiles y la resolución de casos sin derivación hospitalaria.

En cuanto a la atención a residencias y población vulnerable, el gerente ha destacado el seguimiento activo en centros sociosanitarios, coordinado con los equipos de hospitalización a domicilio, lo que ha permitido una intervención precoz y ha contribuido a evitar complicaciones e ingresos. "El Plan ha demostrado que el sistema sanitario riojano tiene capacidad de anticipación, se adapta a la presión asistencial y responde con coordinación entre todos los niveles asistenciales", ha afirmado.

González ha destacado que La Rioja se sitúa entre las comunidades con mejor valoración del sistema sanitario público, con un 64,1% de ciudadanos que consideran que funciona bien o bastante bien, frente al 51,6% de media nacional, y un nivel de insatisfacción del 11,6%.

Además, el tiempo medio de atención en Atención Primaria es de 6 días, por debajo de la media nacional, y el sistema de atención telefónica permite contacto médico en menos de 24 horas -habitualmente en 5 o 6-, con unos 8.000 usuarios mensuales.

El gerente ha subrayado el aumento de profesionales respecto a 2023, con más facultativos, enfermeras y nuevos perfiles especializados. La Rioja es la única comunidad con más de una enfermera en Atención Primaria por cada 1.000 habitantes y ha reducido la espera quirúrgica de 118 a 64 días, situándose entre las mejores del país.

Asimismo, ha puesto en valor la inversión del Gobierno de La Rioja en personal, tecnología, innovación e infraestructuras sanitarias.

INTEGRACIÓN Y REFUERZO DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

González ha reafirmado el compromiso del Gobierno de La Rioja con la integración del Hospital Universitario de Calahorra en el sistema público, mejorando la accesibilidad, la coordinación asistencial y la continuidad de la atención. "El Hospital de Calahorra se refuerza con más servicios y profesionales dentro de una red pública más sólida y cohesionada", ha señalado.

El gerente del SERIS ha concluido señalando que la sanidad pública riojana "está mejor valorada que la media nacional, cuenta con la confianza de la ciudadanía y está siendo reforzada con más inversión, más profesionales y mayor capacidad asistencial".