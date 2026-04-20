'Saludablemente+' consigue que el 92% de los pacientes no evolucione a trastornos emocionales graves

Piserra, Martín y Cabello, en la comparecencia de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de bienestar emocional en Atención Primaria de La Rioja 'Saludablemente+' ha logrado que el 92% de los pacientes a los que se ha dado respuesta -más de 5.000 en el año y medio que lleva en funcionamiento- no evolucione a trastornos emocionales graves.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado el papel del programa de bienestar emocional en Atención Primaria impulsado por el Sistema Público de Salud de La Rioja en la consolidación de la Atención Primaria como pilar fundamental en la atención al bienestar emocional y la salud mental de la población, en un contexto en el que estos problemas representan una parte creciente de la demanda asistencial.

En este sentido, Martín ha subrayado que uno de los objetivos prioritarios de la Consejería es avanzar en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, tanto física como emocional, reforzando la capacidad del sistema sanitario para actuar de forma precoz.

En una rueda de prensa en la que también han participado el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y el coordinador del programa, J. Antonio Carballo, Martín ha subrayado este lunes que una de cada cuatro consultas en Atención Primaria está relacionada con problemas de salud mental, lo que refuerza la necesidad de fortalecer este nivel asistencial como espacio clave de detección precoz e intervención.

Asimismo, ha destacado la implantación del programa de bienestar emocional en Atención Primaria, que se ha extendido ya a la totalidad de las 20 zonas básicas de salud de Atención Primaria de La Rioja y se desarrolla a través de un equipo de 15 psicólogos, integrado en los propios equipos asistenciales.

"Este programa permite abordar de forma temprana los problemas emocionales leves y moderados, evitando su agravamiento y garantizando una atención más cercana, accesible y eficaz", ha señalado.

ALTA CAPACIDAD RESOLUTIVA: EL 92% DE LOS CASOS NO REQUIERE DERIVACIÓN.

El modelo impulsado en los centros de salud ha demostrado una elevada capacidad de resolución. Así, el 92 % de los pacientes atendidos no ha requerido derivación a los servicios de Salud Mental especializada, lo que permite optimizar los recursos y reducir la presión asistencial en el nivel hospitalario.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2024, el programa ha dado respuesta a 5.065 pacientes, lo que supone el 78% del total de personas derivadas (6.480).

El conjunto restante de la población atendida que no ha participado en la iniciativa ha sido derivado a diferentes recursos de la comunidad autónoma, como Salud Mental, Trabajo Social o el Centro Asesor de la Mujer, en función de sus necesidades específicas.

Del total de pacientes valorados, el 68% inicia terapia psicológica, con una clara apuesta por la terapia grupal como herramienta eficiente. Más de 3.100 personas han participado en 344 grupos terapéuticos, con una tasa de abandono inferior al 9% una vez que han empezado la terapia.

REDUCCIÓN DE LA DEMORA EN SALUD MENTAL: UN 34,36% MENOS EN PSIQUIATRÍA.

El impacto de programa y del refuerzo de la Atención Primaria se traduce en una mejora significativa de los tiempos de acceso a la atención especializada.

Según ha explicado el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, la demora media para la primera consulta de Psiquiatría en centros de Logroño se ha reducido un 34,36 % desde marzo de 2024, pasando de 51 a 33 días.

Otras medidas han contribuido a este descenso como la unificación de criterios de derivación, a través de la jefa de servicio de salud mental comunitaria, la unificación de criterios de derivación o la actividad extraordinaria de tardes a partir de junio de 2025.

Este descenso responde a un enfoque integral que combina la capacidad resolutiva del programa en Atención Primaria con medidas organizativas como la unificación de criterios de derivación, la centralización de solicitudes y la ampliación de la actividad asistencial.

ATENCIÓN RÁPIDA, EFICAZ Y CON RESULTADOS CLÍNICOS MEDIBLES.

El coordinador del programa 'Saludablemente+', J. Antonio Carballo, ha destacado que el modelo permite ofrecer una respuesta ágil, con una demora media de 8,1 días para la primera atención psicológica, "estamos muy satisfechos por la rapidez y la coordinación del programa basado en la atención del paciente", ha asegurado.

Los resultados clínicos evidencian mejoras significativas en los niveles de ansiedad y depresión -medidos a través de escalas estandarizadas- que se mantienen en el tiempo.

Además, el 70% de los pacientes afirma que no necesita medicación o ha podido reducirla tras la intervención psicológica, siempre bajo supervisión médica.

ALTA SATISFACCIÓN Y UN MODELO CENTRADO EN EL PACIENTE.

La valoración del programa alcanza un 9,2 sobre 10, llegando al 9,3 en el caso de las terapias grupales.

Asimismo, la tasa de no asistencia a la primera cita se sitúa en el 10 %, y el abandono durante el proceso terapéutico es inferior al 9 %, lo que refleja un alto grado de compromiso de los pacientes.

'Saludablemente+' se enmarca en un modelo de intervención colaborativo entre Atención Primaria y Salud Mental, que permite mejorar la derivación, garantizar la continuidad asistencial y ofrecer una respuesta más eficiente.

Este enfoque atiende tanto a población adulta como juvenil, adaptando las intervenciones a las necesidades de cada grupo y priorizando la atención temprana y comunitaria.

La integración de profesionales de salud emocional en los equipos de Atención Primaria facilita el desarrollo de actuaciones preventivas, asistenciales y de promoción de la salud, avanzando hacia un sistema sanitario más accesible, eficaz y centrado en las personas.