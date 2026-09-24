San Mateo 2026 se despide mañana viernes con la Quema de la Cuba en una jornada aún repleta de actos

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LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo de este año, 2026, se despiden mañana, viernes 25 de septiembre, con la Quema de la Cuba. Un acto que llegará en una jornada, aún, repleta de actos.

La última jornada festiva contará con actividades infantiles, degustaciones, vaquillas, el I Encuentro de Bandas Municipales Ciudad de Logroño, o la despedida de Gigantes y Cabezudos.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con dianas a cargo de la Asociación Logroño Gaita y Tambor, que recorrerán Doce Ligero y la calle La Ribera, y la tradicional degustación de chocolate, moscatel y bizcocho ofrecida por la Peña La Unión en Doce Ligero.

A las 9:30 horas tendrá lugar un nuevo espectáculo de vaquillas populares en la plaza de toros de La Ribera.

La mañana contará con numerosas propuestas gastronómicas, como la degustación de huevos fritos con pimientos, organizada por la Peña Aster a las 10:30 horas en la Plaza de San Agustín, o la degustación de choricillo de la Peña La Uva en el Centro Comercial Alcampo.

La Semana Gastronómica ofrecerá a las 11:00 horas en la Plaza del Mercado una degustación de lomo con pimientos, a cargo de la Peña La Unión, y otra de picadillo, organizada por la Peña Los Brincos.

A esa misma hora, la Peña La Simpatía ofrecerá una degustación de brocheta de sepia con alioli en la Plaza Martínez Zaporta.

La Peña Alegría celebrará su Día Popular desde las 11:30 horas en la Plaza Martínez Flamarique, con una clase de zumba y desayuno saludable, a la que seguirán, a las 14:00 horas, el concierto 'Los Marchosos' y, a las 16:30 horas, la actividad 'Bola Bola Bárbara'.

También a las 11:30 horas, las Juventudes de Peña Logroño celebrarán la I Degustación de Choricillo a la Sidra en la calle Once de Junio, junto a la Gota de Leche.

El Espacio Peñas 2.0 abrirá a las 11:30 horas las 'Matinales Mateas en familia', con el Día de la Peña La Rioja.

A las 12:00 horas tendrá lugar el 'Taller de cocina infantil, Tortilla', y durante la jornada se sucederán diferentes propuestas, como el 'Vermú torero', con el DJ Dani Peppermint; el café cantante con Cielo Arisa; el concierto de DJ CJM Studio; y el café cantante con Flaco Final.

A las 12:30 horas, las Marionetas de Maese Villarejo actuarán en la Glorieta del Doctor Zubía y a las 17:30 horas en la Plaza de la Libertad del barrio de Varea y, a las 13:30 horas, visita de calesas en el Parking del Revellín organizada por la Casa de Andalucía.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, la Peña Rondalosa ofrecerá una fiesta infantil con merienda en la Plaza del Mercado. El Paseo del Espolón acogerá a partir de las 17:00 horas, la Noche Europea de los Investigadores, organizada por la Universidad de La Rioja.

En la plaza de toros de La Ribera, a las 18:00 horas, se celebrará el concurso de recortes. A esa misma hora, la Peña Los Brincos organizará su concurso de lanzamiento de boina en el Ateneo Riojano, 25.

Los Centros Jóvenes celebrarán a las 18:30 horas diferentes actividades como 'Enterramos la Cuba', en el Centro Joven Lobete; la Copa San Mateo Mario Kart, en el Centro Joven El Cubo; y 'Chapas muy riojanas', en el Centro Joven El Tacón.

La música será una de las grandes protagonistas de la tarde. A las 19:00 horas tendrá lugar el I Encuentro de Bandas Municipales Ciudad de Logroño, que recorrerán el entorno del Cubo del Revellín, Bretón de los Herreros, Muro de la Mata y Paseo del Espolón.

A las 19:30 horas, en el punto de lectura de La Rosaleda, en el Paseo del Espolón se organizará el taller de lectura 'Historias de la Rosaleda', dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años.

A esa misma hora, la Asociación Vecinal Fueclaya ofrecerá una degustación de bollos preñaos e hinchables en la zona de La Solana, junto a la pista de patinaje.

Los niños y niñas tendrán otra cita ineludible a las 20:30 horas, con el pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañado por la Asociación Logroño Gaita y Tambor que se unirán en la Plaza del Mercado con las peñas.

Y ya a las 21:30 horas, desde el Parking de Valbuena, arrancará la concentración de peñas y el tradicional desfile fin de fiestas, que concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, donde está prevista la Quema de la Cuba a las 22:00 horas.

Pero la fiesta sigue. A las 21:00 horas, el Teatro Bretón acogerá la representación de 'Dulcinea', con Paloma San Basilio. A esa misma hora, en el frontón Javier Adarraga, continuará la Feria San Mateo de Pelota a Mano Profesional 2026, con un nuevo torneo de pelota a mano.

La jornada continuará en el Espacio Peñas 2.0, con los tributos a El Canto del Loco, Pereza y Hombres G, a partir de las 22:00 horas. La Casa de Andalucía ofrecerá a las 22:00 horas la actuación de la orquesta 'Maialen y Patxi', que dará paso a las 23:00 horas al concierto de Ayvan Romero. La orquesta regresará a las 00:30 horas para continuar con la programación musical.