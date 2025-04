Sancha dice que en Rioja se ha producido "un empacho" de plantación de viñedo siendo la solución "el arranque de viña"

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja, Juan Carlos Sancha, ha asegurado que en la Denominación de Origen Calificada Rioja "se ha producido un empacho" en cuanto "al viñedo que hemos plantado", que hace necesario tomar medidas que pasan por el "arranque del viñedo". "Sin el arranque de viñedo ahora mismo Rioja no va a resolver sus problemas", ha destacado.

Sancha ha realizado estas manifestaciones antes de la jornada sobre la situación actual de la vitivinicultura de Rioja, que organiza la Asociación, y que se está desarrollando en el Centro de Fundación Ibercaja.

Ha reconocido que profesionalmente "he vivido dos aniversarios en Rioja; uno muy distinto al que vamos a vivir ahora, que fue el 75 aniversario de Rioja en el año 2000". "En aquellos años era el momento realmente de euforia, la cosecha del 99 se estaba pagando en muchos casos por encima de dos euros el kilo de uva, y había mucho interés por plantar por parte de los viticultores, muchos sectores de la construcción... todos querían ir al mundo del vino, había interés por formarse en las universidades, muchos másteres alrededor del vino".

Eran tiempos, ha añadido en que "los viticultores, sus hijos querían quedarse en el campo y había incluso muchos viticultores a tiempo parcial que decidían dejar las industrias donde trabajaban para ir al campo".

POR DEBAJO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

Frente a ello, en 2025, "la situación actual es completamente distinta". "Vamos a llegar al centenario de Rioja, que se celebra ahora en el mes de junio, en una situación en la que tenemos precios de uva por debajo de 0,7 euros el kilo; por debajo de los costes de producción que están en 0,82, es decir, que ahora mismo el viticultor está perdiendo dinero por cada kilo de uva que está produciendo".

Además, ha apuntado, el vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja, "las universidades, en el sentido de toda la formación que había, se están vaciando, ya que no hay alumnos porque no hay interés en el mundo del vino". "Los jóvenes se están marchando del campo, muchas viñas que la llevaban renteros, y esos renteros están abandonando el cultivo de esas viñas y están dejando a los propietarios de esas viñas una situación en la que no encuentran gente que quiera cultivar sus viñedos porque en cada viñedo se está perdiendo uva", ha reseñado.

Una situación, que ha insistido Sancha ha venido provocada porque en Rioja "se ha producido un empacho en cuanto al crecimiento de la masa vegetativa, es decir, al viñedo que hemos plantado". "Desde el año 1985 Rioja ha crecido un 72 por ciento; una cantidad que supera las expectativas de comercialización", ha añadido.

"Hoy en día, sobre todo desde 2017, estamos produciendo más uva de la que somos capaces de comercializar y esto ha tirado de los precios hacia abajo". El vicepresidente de la Asociación ha admitido que "es verdad que esto lo hemos hecho entre todos, pero aquí ha habido muchos intereses para que se plantara viña, para tener uva barata y salir con unas cuentas de resultados mucho más interesantes al mercado".

Ahora mismo, ha reseñado hay quien "está operando dentro de la denominación de origen calificada Rioja, fuera de la denominación pero en el territorio de la denominación y esto pues tampoco es bueno para Rioja". "El desarrollo por un imperativo legal de esas marcas compartidas donde la misma marca pues está operando en Rioja y en otras denominaciones de origen, incluso vino de mesa, pues todavía hace más daño a la imagen y el prestigio de Rioja y desde luego lo más dañino pues son precios que estamos viendo en los mercados de vinos jóvenes a unos 60 céntimos, de crianza a 2 euros y de reservas por debajo de 3 euros".

MEDIDAS PALIATIVAS

Para Sancha "todo esto lo que hace es que la imagen de Rioja se haya desacreditado, por lo que tenemos poco o nada que celebrar en este aniversario de Rioja" y ve "necesario hacer una reflexión". "Es verdad que se han tomado medidas como la vendimia en verde o la destilación, que nunca habíamos destilado en Rioja, en las que llevamos gastados casi 80 millones de euros en estas medidas, digamos paliativas, que están ayudando al sostenimiento del sector pero no son sin lugar a dudas el remedio".

ARRANQUE DE VIÑA JOVEN

El vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja ha asegurado que "el remedio es el arranque de viñedo, si bien es verdad que ahora hay un consenso mayoritario para arrancar viñas pero está pasando el tiempo y se sigue sin arrancar".

No obstante, Sancha ha señalado que "no hay que arrancar viña sin más, sino arrancar aquella viña que ha generado los problemas de Rioja". "La viña que ha generado los problemas de Rioja es esa viña joven que está plantada en suelos inadecuados y con clones inadecuados y seguramente con un riego excesivo", ha asegurado, porque "si arrancamos viña, pero la que se lleva por delante es a la viña vieja, la situación sería mucho peor que la actual".

"También se han hablado de otras medidas, como son el reinjerto de tinto por blanco", que "es una medida también a explorar, pero para muy pocas hectáreas, porque si no conseguiríamos que algo que de momento está marchando bien, que es el blanco en Rioja, lo empachemos también por ese paso de tinto a blanco", ha manifestado.

SIN ILUSIÓN PARA LOS JÓVENES

Para Sancha la situación conlleva que "cada año que pasa es un año en el que desaparecen viticultores y ya los jóvenes no tienen ilusión por quedarse en el campo y se están marchando y lo que hay que intentar es dar una esperanza a estos jóvenes para que Rioja siga, que estoy seguro que seguirá".

Por ello, ha indicado que "lo que tenemos es que ser ágiles y rápidos en la toma de medidas drásticas que son medidas como es el arranque de viñedo; sin el arranque de viñedo ahora mismo Rioja no va a resolver sus problemas".

No ha obviado, Sancha que es "hay una situación mundial de disminución del consumo de vino desde el año 2017, pero ese no es el problema fundamental de Rioja; el problema fundamental de Rioja es el sobredimensionamiento que hemos tenido".

A ello, ha unido "la evolución de la viticultura que no ha sido la que tendría que haber tenido Rioja; hemos no solo plantado mucho viñedo sino que lo hemos plantado en suelos de muy poca o nula actitud vitícola, es decir, suelos más de huerta que de viña".

"Hemos tomado una serie de medidas que habría que poco a poco revertir para potenciar esa viña vieja que tenemos y hacer de esa viña vieja nuestro emblema para nuestros grandes vinos", ha apostillado, para indicar, finalmente, que "aunque se han dado pasos en Rioja no han sido los suficientes para de verdad cambiar el rumbo de Rioja de ese trasatlántico".