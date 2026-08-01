Santurdejo dará una nueva vida a miles de objetos este domingo en la XIII edición de su Mercado de Segunda Mano

Santurdejo dará una nueva vida a miles de objetos en la XIII edición de su Mercado de Segunda Mano - ASOCIACIÓN CULTURAL SUNTER

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santurdejo volverá a convertirse este domingo, 2 de agosto, en un gran escaparate de objetos con historia gracias a la celebración de la decimotercera edición de su Mercado de Segunda Mano, organizado por la Asociación Cultural Sunter.

La cita tendrá lugar entre las 10,00 y las 15,00 horas, en el entorno de la iglesia y el frontón de Santurdejo, y reunirá a un total de 39 expositores con una amplia y variada selección de productos de segunda mano.

Quienes se acerquen al mercado podrán encontrar muebles, libros, antigüedades, bisutería, vajillas y piezas de loza, maletas, cuadros y marcos, ropa, lámparas, calzado, juguetes y numerosos objetos curiosos que, después de pasar algún tiempo guardados en casas, trasteros o desvanes, buscan ahora un nuevo propietario.

Más allá de la compraventa, el mercado les ofrece una segunda oportunidad y evita que productos en buen estado terminen convertidos innecesariamente en residuos.

La iniciativa fomenta así una forma de consumo más responsable, basada en la reutilización y en los principios de reducir, reutilizar y reciclar.

Después de trece ediciones, el mercado se ha consolidado como una de las citas más esperadas del verano en Santurdejo.

Durante toda la mañana, vecinos, visitantes y aficionados a los mercadillos podrán recorrer los puestos, buscar pequeñas piezas únicas, descubrir objetos llenos de recuerdos y disfrutar del ambiente de la localidad.

El mercado se presenta, además, como un buen plan para disfrutar de la mañana del domingo en familia, en pareja o con amigos, paseando tranquilamente entre los puestos, encontrando artículos singulares y conociendo Santurdejo y su entorno.

Desde la Asociación Cultural Sunter se invita a vecinos de toda La Rioja, visitantes y personas interesadas en el coleccionismo, las antigüedades, la decoración o el consumo sostenible a acercarse a Santurdejo y participar en una jornada diferente.