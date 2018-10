Sanz asegura que comparecerá en el Parlamento para analizar la situación económica para "satisfacer inquietudes del PSOE

Actualizado 27/01/2010 14:45:40 CET

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, afirmó que comparecerá en el Parlamento regional para analizar la situación económica de la región para "satisfacer las inquietudes del Partido Socialista".

Sanz recordó que el año pasado los socialistas también pidieron la comparecencia del presidente, algo que realizó el 19 de febrero. En esta ocasión, también lo hará para dar explicaciones "de la crisis económica en La Rioja provocada por Zapatero", y lo que "supone visualizar que los indicadores económicos en La Rioja son mejor que el conjunto de España, porque hay una política del Gobierno riojano que frena los efectos negativos de la crisis".

El presidente del Gobierno riojano realizó estas manifestaciones, en una comparecencia de prensa, en la que presentó el programa 'Más' de atención al ciudadano, preguntado por los periodistas acerca su petición de comparecencia en la Cámara regional.

Sanz apuntó que el PSOE la única iniciativa que tiene es pedir la comparecencia del presidente, por lo que "vamos a darles esa satisfacción". Todo ello "por dar gusto al PSOE, desde el mejor de mis sentimientos".

Por otra parte, preguntado sobre la solicitud para que Sanz comparezca para hablar de 'Solaria' y del tema del vino, el jefe del Ejecutivo riojano afirmó que "no estoy dispuesto a plantear fuegos de artificio" y "hacer que la demagogia de algunos, con ideas pobres, quieran trasladarlas a la primera categoría".

Señaló que "hay que hablar de los temas de solvencia, de los que interesan a los ciudadanos, y no hay que hacer cosas de forma oportunista".

El presidente apuntó que "no parece correcto que hablemos de la Denominación de Origen Rioja trasladando imagen frágil y débil de la propia Comunidad", ya que "hay determinadas marcas que hay que cuidar". Ante ello, reclamó a la oposición que "no manche, sino construya y ayude a construir y no a destruir".