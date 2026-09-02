Sanz defiende que "se ha pagado el precio de mercado de 2026 por conciertos de San Mateo" y acusa a PR+ de "manipular"

Archivo - Imagen de archivo de una actuación de Efecto Pasillo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha defendido este miércoles que el Consistorio "ha pagado el precio del mercado de 2026" por los conciertos de las próximas fiestas de San Mateo -en concreto, por los de Maldita Nerea y Efecto Pasillo-, ante lo que ha acusado al PR+ y a su portavoz municipal, Rubén Antoñanzas, de "manipular".

Tras dar cuenta de los asuntos aprobados hoy en la Junta de Gobierno Local, Sanz ha querido "salir al paso de ciertas declaraciones" que realizó este lunes el portavoz regionalista "poniendo en duda la honestidad de este equipo de Gobierno y también la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento de Logroño".

Unas declaraciones, ha señalado, "diciendo, por ejemplo, que se han adjudicado a dedo contratos de espectáculos musicales en San Mateo sin ningún tipo de control funcionarial".

Palabras ante las que, para comenzar ha trasladado su defensa de "la honestidad de este equipo de Gobierno al tratar con fondos públicos", así como la profesionalidad de los funcionarios y los técnicos de esta casa".

En palabras de la portavoz, "nosotros hemos actuado en todo momento a la hora de contratar los espectáculos musicales bajo el paraguas de la normativa y con absoluta responsabilidad y teniendo en cuenta el hecho de que estamos manejando dinero público".

Por eso, ha acusado a Rubén Antoñanzas de "estar manipulando la información e incluso, en ocasiones está hasta mintiendo a los logroñeses". Para sostener sus declaraciones, Celia Sanz ha detallado que la contratación de los conciertos de San Mateo asciende a 278.899 euros, "que se dividen o se reparten en distintas actuaciones musicales".

Y ha especificado que, en el caso de la actuación de Efecto Pasillo, asciende a un total de 82.038 euros, "de los que el caché de los artistas supone 35.600 euros más IVA", cifra que "está dentro del mercado de 2026", mientras que el resto, correspondería a la producción del concierto.

Sería, como ha asegurado la portvoz, esta cifra correspondiente a la producción la que "fluctúa dependiendo del municipio, no es lo mismo pagar una producción en Logroño que pagarla en Calahorra o en un pueblo de Murcia, va a depender de la dimensión de donde se vaya a realizar el concierto, la iluminación, el sonido, el montaje, el desmontaje o los transportes".

"Puedo garantizar que nuestros técnicos municipales, bajo la fórmula prevista en la Ley de Contratos, han hecho la valoración, el estudio y han ponderado todas las ofertas de promotoras que había para elegir aquellos artistas que Logroño se merecía, pero siempre siendo respetuosos con la normativa y teniendo en cuenta que se trata de gestionar dinero público", ha recalcado Sanz.

Una fórmula que ha repetido en el caso de Maldita Nerea, con un coste total en este caso de 78.408 euros, de los que 32.000 más IVA son el caché del grupo, y el resto, los gastos de producción.

"Si el señor Antoñanzas -ha añadido- tiene cualquier duda, de verdad, que se dirija a los tribunales, pero que no ponga en duda públicamente la honestidad y la profesionalidad de este equipo de Gobierno y de los funcionarios municipales".

Ha rebatido, además, las declaraciones del edil del PR+ señalando que "cuando digo que Rubén Antoñanzas manipula la información y los datos, es porque los datos que ha facilitado son precios y cachés del año 2025, no están por tanto con una comparativa y contrastados con los precios reales actuales, porque nosotros estamos hablando de la contratación que hemos realizado a precio de mercado en el año 2026".

Así, también se ha referido al concierto de Puro Relajo, porque, ha aducido, "los cachés de los grupos en muchas ocasiones fluctúan en función de su éxito, de las giras que tienen, no es el mismo cuando empiezan que cuando ya tienen un prestigio o cuando van aumentando, en este caso, su popularidad".

"Lo que sí que les puedo decir es que el Ayuntamiento de Logroño ha pagado el precio de mercado que cada grupo y cada artista tenía en el año 2026. Entonces, no es un incremento o que haya supuesto un mayor porcentaje", ha finalizado Celia Sanz.