Sapo Producciones dirige a 120 personas en el multitudinario espectáculo de calle 'Que vienen los franceses'

Sapo Producciones presentará 'La Comedia del Sitio' en San Bernabé - SAPO PRODUCCIONES

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco de las esperadas Fiestas de San Bernabé, las calles del casco antiguo volverán a llenarse de humor, frescura e identidad local con las representaciones del aplaudido espectáculo de calle '¡Que vienen los franceses!'.

Las citas tendrán lugar los próximos días 7 y 8 de junio en la plaza Alonso de Salazar, un escenario idóneo para recuperar la tradición del teatro popular directo y accesible para toda la ciudadanía.

Con esta obra, Sapo Producciones redobla su compromiso de consolidar los eventos artísticos en la calle como auténticos motores de encuentro social.

En un entorno que invita a la desconexión digital, este proyecto se reivindica como el nexo perfecto de unión comunitaria: un espacio intergeneracional donde los participantes y los espectadores comparten de manera colectiva la risa, la sorpresa y la emoción de las artes escénicas en vivo.

Un descomunal despliegue vecinal con escenas inéditas Bajo la dirección de Sapo Producciones y partiendo de un texto original de Josué Lapeña, '¡Que vienen los franceses!' alcanza este año una dimensión espectacular al reunir a cerca de 120 personas en escena.

Este despliegue humano es posible gracias a la unión de un entusiasta grupo de actores aficionados -que defienden el texto con sus voces propias- junto a los colectivos de Voluntarios de Logroño, Guardias de Santiago y Héroes del Revellín.

Esta suma de fuerzas vivas es el corazón de un montaje que busca estrechar los lazos sociales a través de la cultura hecha por y para la ciudad. Además, fiel a su espíritu dinámico y festivo, la obra se renueva de forma constante, por lo que cada año se van incluyendo nuevas escenas inéditas diseñadas para sorprender incluso a quienes ya han disfrutado del espectáculo en ediciones anteriores.

A través de un ritmo trepidante y un lenguaje visual muy participativo, el guion sitúa al espectador en los momentos previos al célebre asedio de mayo de 1521.

La obra presenta a entrañables personajes locales como los vigías Tomasín y Pericón, la resolutiva Ponciana, el peculiar Zangoloto o el mismísimo corregidor Don Pedro Vélez de Guevara, quienes se entrelazan en escena con las tropas franco-navarras en un divertido mosaico de enredos, jotas, marionetas e inesperadas sorpresas que caen del cielo.

Las funciones son de acceso libre, diseñadas para reunir a niños, jóvenes y mayores en una de las plazas con más encanto del casco histórico, convirtiendo el fin de semana en el preludio perfecto de los días grandes de San Bernabé.