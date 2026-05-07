SATSE alerta del "lamentable estado" del centro de salud de Alberite - SATSE

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha advertido este jueves del "lamentable estado" en el que se encuentra el centro de salud de Alberite.

Una situación, dicen en un comunicado, "que se viene agravando desde hace años pero que, con las últimas tormentas, ha provocado la inundación del centro con consecuencias tanto para los usuarios como para los trabajadores".

Tanto es así, que "el pasado fin de semana una enfermera sufrió un accidente laboral al caerse y tuvo que ser reemplazada en mitad de la guardia por otra compañera".

Inciden en que "no hay que olvidar que el centro de salud de Alberite es además un Punto de Atención Continuada que atiende a la población de la zona las 24 horas del día".

"Es inadmisible que nadie ponga solución a un problema que cada año que pasa va a peor", señala Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE.

Y es que "la realidad es que las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para prestar una atención de calidad a la población y ponen en riesgo la salud de profesionales y usuarios".

"Goteras e inundaciones cada vez que llueve, humedades y filtraciones, puertas que no cierran, baños no adaptados... Una lista interminable de deficiencias que urge solucionar", apuntan.

Desde SATSE "pedimos que tanto el Ayuntamiento de Alberite como el Gobierno de La Rioja se unan para paliar este problema mientras no se ponga en marcha el nuevo centro de salud tantas veces prometido y que no termina de ver la luz".