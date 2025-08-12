SATSE denuncia que las retribuciones de las enfermeras riojanas son "alarmantemente más bajas"

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que las retribuciones de las enfermeras riojanas son "alarmantemente más bajas que las de otras comunidades autónomas".

En nota de prensa, ha dado a conocer que las enfermeras del SERIS cobran hasta 125 euros menos al mes que sus compañeras de Aragón; 221 menos que en Castilla y León; 499 menos que en País Vasco y hasta 921 euros menos que en Navarra.

"Es evidente que jugamos en otra liga en la que es imposible competir para, por ejemplo, atraer y retener a profesionales. Especialmente en un momento en el que faltan enfermeras", ha lamentado.

Se trata de algo que "no refleja en absoluto el valor del trabajo", ha apuntado la secretaria general autonómica de SATSE, Patricia Mogena.

Ha señalado que el sueldo medio actual de una enfermera del SERIS oscila entre los 1.996 y 2.182 euros, lo que lleva a La Rioja a ocupar la cuarta posición por la cola en lo que a retribuciones se refiere, según recoge el Informe 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España 2024', elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Para el Sindicato de Enfermería esta denuncia no es una cuestión de cifras "sino, sobre todo, de dignidad y reconocimiento". Por ello, SATSE urge al Gobierno de La Rioja a incrementar el sueldo de las enfermeras riojanas a través del incremento de un concepto "que ya existe en nuestras nóminas", como es la productividad fija.

SATSE considera que esta mejora en las retribuciones "es una reivindicación justa". "Es fundamental que la administración valore y reconozca el esfuerzo de las enfermeras, especialmente en un contexto de sobrecarga laboral y estrés".