El 'Scriptorium' de Albelda de Iregua recupera su esplendor tras las obras de rehabilitación

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 11 de abril, a las 12,00 horas, en Albelda de lregua tendrá Iugar el acto de inauguración de la rehabilitación del 'Scriptorium' y su apertura oficial.

"Vamos a vivir un momento muy especial para los albeldenses y para todos los riojanos. Gracias a la colaboración con la Consejería de Cultura, recuperamos este patrimonio para la región y una parte de nuestra historia", señala Sergio Ochagavía, señalando que "el acto de la inauguración estará limitado a las autoridades porque el espacio es muy pequeño y no entramos todos. Pero queremos que los vecinos de Albelda sean los primeros en disfrutar de esta remodelación y se establecerán turnos para que puedan visitar el Scriptorium antes de que se abra al público en general".

En el evento intervendrán el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, el alcalde, Sergio Ochagavía, la primer Teniente Alcalde y concejala, Maria del Bueyo Gómez, el responsable del proyecto de rehabilitación, Sergio Rojo, el presidente de la Asociación para la Historia (ACHA), Andrés Cámara, y el Doctor en Filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático emérito de la Universidad de Murcia y autor de la teoría del scriptorium rupestre de Albelda e impulsor de su estudio y puesta en valor, Antonino González Blanco.

Actuarán la Coral de Albelda, los Gaiteros y Danzadores de Albelda y los niños y niñas del colegio San Prudencio, que realizarán una representación del primer peregrino a Santiago documentado, hecho histórico en el que Albelda vuelve a ser la gran protagonista. Una vez que se explique el proyecto de la rehabilitación, se procederá a inaugurar oficialmente el Scriptorium con la participación de los representantes de Desojo, municipio hermanado con Albelda y que durante muchos años mantuvo con sus diezmos al Monasterio de San Martín. En su interior, Francisco Cámara recreará los manuscritos de la época.

Habrá también un libro de firmas, en el que las autoridades escribirán frases, elaborando así el manuscrito de la inauguración. Las obras, cofinanciadas por el Gobierno de La Rioja, comenzaron en el año 2024 y quedaron enmarcadas dentro de los actos que conmemoraban el 1.100 aniversario de la fundación del Monasterio de San Martín de Albelda, que fue sin duda uno de los más importantes de la época, llegando a contar hasta con 200 monjes.

Este monasterio fue heredero del Scriptorium y de él salieron importantes textos manuscritos, entre otros el Código Albeldense, elaborado por el copista Vigila (976), en donde se recoge, por primera vez en el occidente europeo, el uso de los números arábigos, y el manuscrito Godescalco, elaborado por Gomesano.