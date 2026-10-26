El sector del calzado en La Rioja se adentra en la fabricación aditiva

Evento final del proyecto europeo '3aDitional - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector del calzado de La Rioja, a través de la participación del Centro Tecnológico del Calzado (ahora encuadrado en la marca NOVEX) en un proyecto Erasmus+, se ha adentrado en la fabricación aditiva.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha acogido, en la mañana de hoy, el evento final del proyecto europeo '3aDitional' que, dentro del paraguas de Erasmus+, ofrece formación para que las empresas que se dedican a la manufactura tradicional, innoven.

En el caso de La Rioja, la participación de NOVEX permite que, tanto los trabajadores de mayor edad como los jóvenes que están estudiando, aprendan la fabricación aditiva.

Se trata de utilizar impresión 3D para el desarrollo de prototipos, de forma que se evita crear un modelo inicial en el que trabajar cambios haciendo un uso más efectivo de los materiales.

En lineas generales, '3aDitional' tiene como objetivo revitalizar los sectores manufactureros tradicionales (calzado, juguetes y joyería) integrando la fabricación aditiva (impresión 3D) para garantizar su competitividad futura.

Al evento de hoy han asistido, por el Ayuntamiento de Logroño, la concejala de Infancia y Juventud, Laura Lázaro, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; y por la Federación de Empresas, el secretario general, Eduardo Fernández. Ambas entidades colaboran.