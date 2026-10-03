La sede de los ingenieros industriales riojanos se viste de gala para celebrar sus primeros 75 años

La sede de los ingenieros industriales riojanos se viste de gala para celebrar sus primeros 75 años
La sede de los ingenieros industriales riojanos se viste de gala para celebrar sus primeros 75 años - SOL DE INVIERNO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 10:01
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   LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

    La industria riojana se dio cita anoche en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja para celebrar la Celebración+IN, una fiesta que reunió en la sede de la Plaza de San Bartolomé, a representantes del tejido empresarial e institucional de La Rioja.

    La cita se enmarcaba en la celebración del 75 aniversario del COIIAR y el objetivo no era otro que reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo de la industria riojana, desde sus orígenes hasta los grandes proyectos que están definiendo su futuro. La gala concluyó con un vino español y una chocolatada.

   Uno de los grandes protagonistas de la noche fueron, precisamente, los premiados y distinguidos, representantes de algunos de los principales hitos de la industria riojana. La Universidad de La Rioja, la FER, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño serán los reconocidos en la celebración.

   El acto comenzó con la intervención del delegado-presidente, Manuel Juárez y del decano del Colegio, Salvador Galve, quienes se dirigieron al público asistente desde el balcón. En primer lugar, el Colegio distinguió a la Universidad de La Rioja, un reconocimiento que recogió la rectora, Eva Sanz y a la Federación de Empresas de La Rioja (FER),

   Por su parte, el galardón al Ayuntamiento de Logroño, fue recogido por el alcalde Conrado Escobar y el correspondiente al Gobierno de La Rioja, lo recibió el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán.

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