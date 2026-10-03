La sede de los ingenieros industriales riojanos se viste de gala para celebrar sus primeros 75 años - SOL DE INVIERNO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La industria riojana se dio cita anoche en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja para celebrar la Celebración+IN, una fiesta que reunió en la sede de la Plaza de San Bartolomé, a representantes del tejido empresarial e institucional de La Rioja.

La cita se enmarcaba en la celebración del 75 aniversario del COIIAR y el objetivo no era otro que reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo de la industria riojana, desde sus orígenes hasta los grandes proyectos que están definiendo su futuro. La gala concluyó con un vino español y una chocolatada.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fueron, precisamente, los premiados y distinguidos, representantes de algunos de los principales hitos de la industria riojana. La Universidad de La Rioja, la FER, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño serán los reconocidos en la celebración.

El acto comenzó con la intervención del delegado-presidente, Manuel Juárez y del decano del Colegio, Salvador Galve, quienes se dirigieron al público asistente desde el balcón. En primer lugar, el Colegio distinguió a la Universidad de La Rioja, un reconocimiento que recogió la rectora, Eva Sanz y a la Federación de Empresas de La Rioja (FER),

Por su parte, el galardón al Ayuntamiento de Logroño, fue recogido por el alcalde Conrado Escobar y el correspondiente al Gobierno de La Rioja, lo recibió el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán.