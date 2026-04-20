Segunda llamada de Sandbox AgriFoodTech a proyectos innovadores con limitaciones o retos regulatorios
LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de CNTA, Héctor Barbarin, han presentado este lunes la segunda llamada a proyectos del Sandbox AgriFoodTech, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de mayo.
Esta llamada está dirigida a startups, empresas y asociaciones del sector agroalimentario que cuenten con un centro de desarrollo y/o producción en España o en algún país de la Unión Europea, y que desarrollen innovaciones en productos, procesos y tecnologías que encuentran limitaciones o presentan retos en su encaje con la regulación vigente.
Las entidades podrán acceder al entorno de pruebas de Sandbox AgriFoodTech, un espacio de experimentación controlado en el que pueden testar sus innovaciones en condiciones reales o representativas, generar evidencias técnicas y obtener aprendizajes relevantes que orienten tanto su evolución tecnológica como su encaje normativo.
La iniciativa "forma parte de la apuesta del Gobierno de La Rioja por una innovación útil, conectada con nuestras empresas y con nuestros sectores estratégicos", ha indicado León.
"Se enmarca en una hoja de ruta con la que queremos seguir avanzando en un objetivo claro: hacer de La Rioja un territorio de experimentación innovadora. Tenemos condiciones muy favorables para ello: un sector agroalimentario de gran peso, un ecosistema cercano y una forma de trabajar basada en la colaboración entre instituciones, empresas y conocimiento", ha agregado.
Los proyectos seleccionados, ha destacado la consejera, contarán con financiación del 100 % de las actividades desarrolladas por CNTA y sus entidades colaboradoras, pudiendo acceder a capacidades científico-técnicas de primer nivel, conocimiento especializado y acompañamiento durante todo el proceso.
Además, la actividad desarrollada en el marco de Sandbox AgriFoodTech se compartirá con las autoridades competentes, favoreciendo un diálogo técnico y normativo más cercano entre industria y reguladores.
En esta nueva llamada, "queremos seguir sumando proyectos y reforzar la participación de las empresas riojanas, para que encuentren un espacio cercano donde desarrollar y testar sus soluciones, y también queremos que la innovación tenga cada vez más raíces en nuestro territorio y cada vez más recorrido en nuestra economía".
Por su parte, Héctor Barbarin ha recordado que CNTA, a través de su hub de innovación EATEX Food Innovation Hub, "actúa como entidad gestora de Sandbox AgriFoodTech". Desde este rol "diseña, implanta y coordina sus actividades, articula el ecosistema de colaboración y personal experto necesario para su correcto funcionamiento operativo".
Además, CNTA "aporta las capacidades científico- técnicas, el conocimiento especializado y las infraestructuras necesarias para la experimentación".
Barbarin ha informado de la celebración de un evento de carácter nacional previsto para el próximo 23 de abril, organizado en formato online para difundir y explicar esta nueva llamada a proyectos de Sandbox AgriFoodTech; en el que participarán los ministerios MICIU y MAPA, y los Gobiernos de La Rioja y Navarra junto con CNTA.
JORNADA INFORMATIVA EN LA FOMBERA.
El próximo 27 de abril, el Centro Tecnológico de La Fombera acogerá una jornada informativa dirigida a empresas de la región para dar a conocer esta nueva llamada a proyectos de Sandbox AgriFoodTech.
La sesión plantea un programa centrado en explicar las oportunidades que ofrece este entorno de experimentación regulatoria y tecnológica. Silvia García, directora de Innovación y Ecosistemas Colaborativos en CNTA, presentará Sandbox AgriFoodTech y cómo está permitiendo a empresas y startups testar soluciones innovadoras en un marco seguro y colaborativo.
Posteriormente, Patricia Larráyoz, responsable del programa, detallará los contenidos de la segunda llamada a proyectos, así como varios casos destacados de la primera edición, mostrando ejemplos reales de aplicación y resultados.
La jornada continuará con una intervención sobre el Foro de Innovación Regulatoria donde se abordará cómo este espacio facilita el diálogo entre empresas, administraciones y agentes tecnológicos para avanzar en nuevos marcos normativos.
PRIMER SANDBOX AGROALIMENTARIO TRANSVERSAL DE LA UE.
El Sandbox AgriFoodTech, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y los Gobiernos de La Rioja y Navarra, junto con CNTA, es el primer sandbox agroalimentario transversal de la Unión Europea y ofrece a las empresas un entorno de trabajo, colaboración y experimentación donde abordar proyectos que se enfrentan a retos normativos.
Este modelo de colaboración público-privada conecta innovación tecnológica, regulación y mercado.
Su objetivo es acompañar a las empresas en la generación de evidencias técnicas y aprendizajes regulatorios relevantes, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y a reducir la incertidumbre en el avance de la innovación hacia el mercado, siempre bajo criterios de rigor técnico y protección del interés público.
A través de este modelo, actúa como un espacio donde innovación y regulación se acercan, promoviendo la generación de conocimiento útil tanto para la industria como para las autoridades regulatorias competentes.
En la primera llamada, fueron seleccionados seis proyectos empresariales con potencial de impacto en la sostenibilidad y la eficiencia industrial: Sigma Foods, Iberfruta, Lugartis, Pascual Innoventures, Uraphex y Protiberia.
Sigma Foods (Alcobendas, Madrid), ha experimentado el uso de ovoalbúmina obtenida por fermentación de precisión como ingrediente alimentario.
Iberfruta (Azagra, Navarra), por su parte, ha trabajado para validar la viabilidad de conservar ingredientes en base a fruta congelados a temperaturas de -15º, en lugar de los -18º exigidos por la legislación actual.
El objetivo de Lugartis (Argamasilla de Alba, Ciudad Real), por otro lado, ha sido caracterizar las fracciones funcionales obtenidas de la harina de Lathyrus sativus, una leguminosa tradicional en desuso en España, con el objetivo de recuperar su cultivo.
Pascual Innoventures (Madrid) ha explorado el potencial de la piel plateada de café, un residuo que actualmente no tiene uso, como nuevo ingrediente funcional.
El quinto proyecto ha sido el de la empresa Uraphex (Pamplona, Navarra) con el objetivo de ampliar casos de uso en un entorno real de su tecnología UraFood, para reforzar su rendimiento y explorar nuevas aplicaciones en la industria agroalimentaria.
Y, por último, Protiberia (Villamalea, Albacete) ha testado el uso alimentario de polvo proteico de Tenebrio molitor acondicionado mediante secado en microondas.