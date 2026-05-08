Seis iniciativas culturales se celebrarán en Santander, Bilbao y Logroño gracias al programa 'Tan Cerca'

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas 'Tan Cerca' financiará seis iniciativas diseñadas -de forma conjunta- por profesionales de la cultura de Santander, Bilbao y Logroño con el objetivo, un año más, de fomentar la colaboración entre estos tres territorios y enriquecer su oferta cultural con nuevas propuestas de aquí a diciembre.

Financiada por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, esta bolsa de ayudas repartirá 90.000 euros aportados a partes iguales (30.000 euros) por cada institución, permitiendo así que cada proyecto cuente con un presupuesto total de 15.000 euros.

Reivindicar la importancia de la lana como recurso vinculado a la cultura y la economía rural, acercar el cine social, local e independiente, promover la creación musical desde la raíz. Compartir experiencias de danza contemporánea, difundir la voz y la cultura tradicional y celebrar laboratorios para reforzar la colaboración interurbana. Estos son algunos de los propósitos de los seis proyectos que han obtenido mayor puntación.

El jurado de la convocatoria ha tenido en cuenta criterios como la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación de las propuestas.

También, la posibilidad de generar redes de trabajo entre los profesionales de la cultura de las tres ciudades, el impacto de las actividades en la ciudadanía y la aportación de financiación complementaria.

De esta forma, tras evaluar los doce proyectos presentados, han resultado elegidas estas seis iniciativas al haber obtenido una mayor puntación.

Se trata de:

1.Trashumantes, de la gestora cultural Patricia Munté García de la Santa (Santander), Laura Marchante Lersundi y Libe Kerroum Arriola-Bengoa (responsables de Estudio Bokashi en Bilbao) y la artista plástica e ilustradora Naiara Arrieta de Logroño.

Este proyecto pretende revitalizar y recuperar la lana como eje vertebrador de nuestra identidad territorial, cultural y de economía local para transformarla en un símbolo de resiliencia y de compromiso con el medioambiente. Por eso, proponen celebrar una exposición colectiva itinerante que recorrerá las tres ciudades y que incluirá talleres prácticos en cada lugar además de contar con la colaboración de creadores o investigadores locales.

2. Itinerancias Fílmicas, de Luis Bourgon Zubieta (director del Picknic Film Festival de Santander), la asociación Emovere, organizadora de LAN (Festival de Cine de Temática Obrera en Bilbao) y Laura Lucas Soares, creadora de LOCO Logroño Cortometrajes. Itinerancias es una muestra cinematográfica que se celebrará en las tres ciudades "Tan Cerca" para exhibir una selección de obras procedentes de los tres festivales implicados. La idea es acercar al público propuestas vinculadas al cine social, local e independiente. Un circuito de exhibición compartido y un espacio de visionado y encuentro en torno al cine contemporáneo.

3. Raíz compartida, del compositor cántabro Juan Saiz, Eidabe Ekimen Kulturalak de Bilbao y Fundición Eventos S.L de Logroño. Este proyecto reúne a los músicos Juan Saiz, Xabi Aburruzaga y Jorge Garrido, vinculados a la música de raíz, para generar un espacio de encuentro entre diversas tradiciones del norte que culminará con la creación de un repertorio original contemporáneo. El resultado final se presentará en forma de concierto en espacios de las tres ciudades.

4. La IX Reunión en Danza (RED), de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria (Movimiento en Red), La Fundición de Bilbao y la Asociación Teatral On&Off. En esta nueva edición, se otorgará una residencia de investigación y creación a alguno de los trabajos que se presenten a la RED y se celebrará, por primera vez, un taller de introducción al diseño sonoro para danza. Impulsar la danza contemporánea mediante el apoyo a la creación emergente, la generación de nuevos públicos y la colaboración y el trabajo en red es el objetivo de este programa.

5. La voz y la cultura, del narrador oral y actor cántabro Alberto Sebastián, la narradora oral Erica Liquete (Bilbao) y Sonia Marisa de Oliveira Sequeira (Logroño). El propósito de esta iniciativa es difundir la cultura tradicional a partir de la producción de una serie de pódcast en los que especialistas de las tres ciudades conversarán sobre la música tradicional, la narración oral y su vínculo con la cultura popular. Los materiales generados se compartirán en plataformas digitales y redes sociales.

6. Laboratorios en red: cultura comunitaria y cooperación interurbana, de la asociación cultural La Ortiga (Santander), la asociación Wikitoki de Bilbao y la Fundación Caja Rioja (Logroño). Cada ciudad acogerá un laboratorio específico centrado en una línea de trabajo diferenciada.

En Bilbao se abordará la gobernanza colaborativa, en Santander la cultura, la salud y la comunidad y en Logroño la creación artística y la cohesión social. La idea es desarrollar dinámicas participativas, talleres, y espacios de conversación para definir metodologías que refuercen la colaboración entre ciudades y la sostenibilidad de las redes culturales creadas.