Seis líneas de autobús urbano y calles del centro de Logroño se verán afectadas esta tarde por el desfile de Carnaval

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del desfile del Carnaval de Logroño, que se celebrará este sábado, 26 de febrero, seis líneas del servicio de autobús urbano alterarán su itinerario habitual y varias calles del centro de Logroño estarán afectadas por cortes de tráfico.

El desfile partirá de la calle Gonzalo de Berceo para continuar por Marqués de Murrieta, Plaza de la Diversidad, Avda. de Portugal, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro de Cervantes, Avda. de la Paz y finalizar en la Plaza del Ayuntamiento.

Líneas de autobús modificadas

Las líneas 2, 3, 5, 6, 9 y 10 modificarán sus itinerarios entre las 17,30 y las 20,30 horas de la siguiente manera:

LÍNEA 2: Yagüe - Varea: Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Varea - Yagüe: Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I - C/ Chile - C/ Duques de Nájera - Avda. de Burgos.

LÍNEA 3: Las Norias - Villamediana: C/ General Urrutia - C/ Carmen Medrano - C/ Marqués de Murrieta - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Villamediana - Las Norias: Avda. Gran Vía Juan Carlos I - C/ Chile - C/ Duques de Nájera - C/ Carmen Medrano - C/ General Urrutia.

LÍNEA 5: Madre de Dios - Valdegastea: Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea - Madre de Dios: C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

LÍNEA 6: El Cortijo - Centro: C/ General Urrutia - C/ Carmen Medrano - C/ Duques de Nájera - C/ Chile - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Centro - El Cortijo: Avda. Gran Vía Juan Carlos I. - C/ Chile - C/ Duques de Nájera - C/ Carmen Medrano - C/ General Urrutia.

LÍNEA 9: Pradoviejo - Las Norias: C/ Gral. Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. Doce Ligero - C/ Madre de Dios - C/ San Francisco - Puente de Piedra.

Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - Avda. de Viana - C/ Capitán Gaona - C/ San Francisco - C/ Madre de Dios - Avda. Doce Ligero - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - C/ Gral. Vara de Rey.

LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: Avda. de la Paz - Avda. de Colón - Avda. Solidaridad - Avda. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: Avda. Gran Vía Juan Carlos I - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. de Colón - Avda. de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las marquesinas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su trayecto habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

CALLES AFECTADAS

Debido a los preparativos previos al inicio del desfile, la calle Gonzalo de Berceo permanecerá cerrada al tráfico desde las 17,30 horas.

Durante el desfile, los vados, garajes y aparcamientos de los viales por donde transcurre la comitiva tendrán restringido su acceso, por lo que tendrán que ser retirados previamente si se prevé su uso. No obstante, se recomienda no utilizar el vehículo particular en el entorno del desfile.

Se estima que el desfile finalice a las 20,30 horas, aproximadamente. El tráfico rodado se irá restableciendo en las calles afectadas a medida que el desfile vaya avanzando y se retiren los elementos de balizamiento.

ZONA ORA Y APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

El servicio de aparcamiento regulado ORA será suspendido entre las 14,00 y las 20,00 horas en las siguientes calles que conforman el itinerario del desfile:

C/ Gonzalo de Berceo.

C/ Marqués de Murrieta (tramo comprendido entre las calles Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y Canalejas).

Avenida de Portugal

C/ Muro de la Mata.

C/ Muro de Cervantes.

C/ Capitán Gaona (tramo comprendido entre la calle Cardenal Aguirre y la Avenida de la Paz).

C/ Juan XXIII.

Por otro lado, también se verán afectados los siguientes aparcamientos subterráneos de Muro Francisco de la Mata (se bloqueará la salida hacia la calle María Zambrano) y de la Plaza Ayuntamiento (sin acceso desde Avenida de la Paz).