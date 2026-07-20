La selección española conquista su séptimo gran trofeo

Ferran Torres celebra su gol en el España-Argentina del Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol conquistó este domingo su séptimo gran trofeo en una gran cita internacional tras ganar su segunda Copa del Mundo al imponerse por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La sensacional victoria en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) dio a España su segunda estrella mundial, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos de la misma manera y para convertirse en la actual reina de Europa, del mundo y olímpica.

De este modo, España engordó su palmarés en el que además de estos dos títulos mundiales, sobresalen sus cuatro entorchados continentales logrados en 1964, con victoria 2-1 ante la URSS, en 2008, 1-0 ante Alemania, 2012, 4-0 ante Italia, y en 2024 ante Inglaterra por 2-1. Además, también tiene en su palmarés el título de la Liga de Naciones de 2023 tras ganar en los penaltis a Croacia.

La de este domingo era la undécima final de una gran competición para la 'Roja', que hasta el momento sólo ha perdido cuatro, la de la Eurocopa de 1984 ante Francia (2-0), las de las Liga de Naciones de 2021 ante Francia (2-1) y de 2025 ante Portugal en los penaltis, y la de la Copa Confederaciones de 2013 ante Brasil (3-0).

También era la cuarta que disputaba el seleccionador nacional, el riojano Luis de la Fuente, desde su llegada al cargo en diciembre de 2022 tras las de las dos últimas Nations y la Eurocopa de 2024.

Además, con esta victoria en este Mundial, el fútbol español hace historia ya que hasta ahora ningún país ostentaba la distinción de ser los vigentes campeones del mundo a nivel masculino y femenino. El combinado que dirige Sonia Bermúdez defenderá su trono el año que viene en Brasil.