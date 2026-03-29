Seleccionados doce finalistas para el 12º Premio del Libro 'Ateneo Riojano'

Seleccionados doce finalistas al 12º Premio del Libro 'Ateneo Riojano'
LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Doce son los libros finalistas al 12º Premio del Libro 'Ateneo Riojano', que la entidad ha dado a conocer, y que han sido escritos por autores riojanos o residentes en la comunidad autónoma de La Rioja.
Por categorías, las obras finalistas son:
En infantil/juvenil: 'Historias bestiales', de Diego Rodríguez, Ed. Mosquito Books Barcelona; 'La casa', de Alberto Martín; 'Niño Cactus', Ilus. Celia Sacido, Ed. Cuento de Luz; y 'El viaje de Chiquitina', de Almudena Herrero, Ilus. Raquel Gutiérrez, Ed. Blissfull Thinking.
En poesía: 'Esa pequeña víbora disfrazada de Diosa', de Sonia San Román, Ed. 4 de agosto; 'Gabinete de crisis', de Carmela Trujillo, Ed. Libros del aire; 'Atardecer de guerra y plata', de Gustavo Valbuena, Ed. Passer0.
En ensayo/divulgación: 'La duquesa que pudo reinar', de Marcelino Izquierdo, Ed. Siníndice; 'Historias de arte y música', de Fernando Sáez Aldana. Ed. Ma Non Troppo; 'Tomar partido', de Mariola Urrea, Ed. Plankton Press.
En narrativa: 'Mañana seremos otro día', de Susana Hornos, Ed. La esfera de los libros; 'El corazón es un animal doméstico', de Nuria Martínez, Ed. Maluma; 'Adonde van los perros cuando mueren', de Darío Cisneros, Ed. Caligrama.
Asimismo, también se ha fallado el premio extraordinario del PLAR "Paulino Masip". Este galardón reconoce a aquellas personas, instituciones o colectivos que de manera destacada contribuyen al enriquecimiento cultural de La Rioja en sus más diversas áreas.
En esta edición ha recaído en Somos Cauce, colectivo que engloba: Badaranquehablar, Bañarte, Camprovinarte, Espacio Arte Vaca, Sierra sonora y Teatro de Canales.
Un reconocimiento que se da "por su compromiso con la cultura en el ámbito rural, aunando esfuerzos, remando en el mismo sentido de enriquecer esos entornos en los que se puede disfrutar de teatro, pintura, escultura, y música, poniendo en valor lo asociativo y generando sinergias permanentes que fomentan la creación local e innovadora y creando un itinerario que va creciendo en oferta cultural y que se dan a conocer más allá de La Rioja".